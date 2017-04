Gulácsi nélkül nyert kiütéssel a Lipcse

Az RB Leipzig csapatának keretébe ezúttal nem került be a betegséggel küzdő magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter. A csapattársak nélküle is kiválóan oldották meg a feladatot, 4-0-ra intézték el a kiesés ellen menekülő Darmstadtot. A vendégek a 72. perctől emberhátrányban futballoztak, utána kaptak két perc alatt két gólt.

Nagyon simán nyert a Bayern München is. Az Augsburgnak féltucat gólt rúgtak. Robert Lewandowski háromszor talált be, ebben a szezonba 34 meccsen már 34 gólnál tart a lengyel. Jegyezzük azt is fel, hogy a mesterhármas mellett még két gólpasszra is maradt ideje. A Bayern így megtartotta 16 pontos előnyét, a Lipcse a második 49-cel, majd a Hoffenheim következi, BL-főtáblát érő helyen, a harmadik helyen, 48 ponttal.

A Hoffenheim azért is áll a harmadik helyen, mivel a Dortmund nem bírt a Schalkéval, 1-1-et játszottak Gelsenkirchenben. A Hamburg a 92. percben szerzett góllal győzte le a Kölnt, a Werder Bremen pedig 5-2-re nyert Freiburgban.

A brémai csapat az idei évet négy vereséggel kezdte, aztán február 24-e óta nem tud kikapni: 4 győzelem és egy döntetlen a mérlege azóta, bőven elkerülte már a Werder a kieső zónát.

Bayern München–Augsburg 6–0 (Lewandowski 17., 55., 79., Th. Müller 36., 80., Th. Alcantara 62.)

Schalke 04–Borussia Dortmund 1–1 (Kehrer 77., ill. Aubameyang 53.)

Hamburger SV–1. FC Köln 2–1 (N. Müller 13., Holtby 92. ill. Jojics (25.)

Freiburg–Werder Bremen 2–5 (Petersen 65., Bartels 71., ill. Kruse 21., Delaney 45+2., 47., 86., Grifo 77.)

RB Leipzig–Darmstadt 4–0 (N. Keita 12., 80., Forsberg 67., Orban 79.)

18.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach