Kézen átfordulás bedobásból, gól ollózásból

Páratlan, egészen fantasztikus gólt hozott az Egyesült Államok harmadik vonalának számító USL egyetlen szerda hajnali meccse az Oklahoma City Enery és a Sacramento Republic között.

A 30. percben Alex Dixon készülődött nagy bedobásra, amit aztán egy kézen átfordulós megoldással mutatott be. Messzire is szállt a labda, így a védő csak belefejelni tudott.

When you find out you made #1 on @SportsCenter #SCTop10...goodnight! *@EnergyFC @MGonzalez_0 #OKCvSAC pic.twitter.com/UgzNFttmWh