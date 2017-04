Sűrűn kellett dörzsölnünk a szemünket

A kijevi divízió I/A-csoportos hoki-világbajnokság előestéjén kiváló programnak ígérkezett a Dinamo Kijev-Sahtar Donyeck ukrán bajnoki megtekintése. Egyrészt azért, mert két remek futballklub, két állandó Bajnokok Ligája-főtáblás meccse nagy csatának ígérkezett, másrészt belülről nézhettük meg a 2012-es Eb-re épült Olimpiai Stadiont, ahová az egyik legjobb helyre is mindössze 1700 forintnak megfelelő összegért lehetett bejutni. Harmadsorban pedig láthattuk a magyar válogatott egyik kiválóságát, Kádár Tamást is.

Először még csalódásnak tűnt, hogy a meccs kezdése előtt 10-15 perccel még akadtak olyan szektorok, ahova egyetlen néző sem váltott helyet. Aztán a kezdésre majdnem megtelt a csodálatos aréna, és a hivatalos adatok szerint 52 713 néző foglalt helyet.

Viszont a magyar futball NB I.-hez szokott szemünket is sűrűn kellett dörzsölni a játék színvonala miatt. Mind a két csapat elképzelés nélkül tologatta a labdát, felépített, vagy valami különleges ötleten alapuló akciót elvétve láttunk. Üde szinfoltot csak a Sahtar három brazilja, Taison, Bernard, Ismaily mutatott.

Külön követtük Kádár mozgását is, aki nagyon visszafogott volt ezen a meccsen. Ha csak a rombolás volt a feladata, azt kiválóan megoldotta, de semmi több. Jó ideig saját térfelét sem lépte át. Ő biztosított egyedül hátul, amikor a Dinamo az ellenfél 16-osa körül portyázott. Még szegény Andrij Sevcsenko, a klub korábbi legendája is érthetetlenül csóválta a fejét a díszpáholyban.

A meccs egyetlen góljában is főszerepet játszott Kádár. Visszafelé futva elcsúszot és nem ort oda Taison beadására, amelyet Ferreyra bólintott a kapuba. A második félidő közepén meg is sérült, kétszer is ápolták, végül lecserélték. Nem tudott hozzátenni az amúgy is halványszürke Dinamo játékához.

Érdekes volt tapasztalni azt is, hogy bár a két tábort jól elkülönítették egymástól, rengeteg Sahtar-drukker volt szanaszét a kijevi nézők között. Sőt, a meccs után a városi kocsmákban is halálos nyugalommal szórakoztak Sahtar-sállal a nyakukban. Hiába, ez a fajta kultúra már elért Ukrajnába. Hasonló, mondjuk egy Fradi–Újpest-derbin elképzelhetetlen lett volna.

A tömeg teljesen kulturáltan vonult el a meccs után és az 50 ezer nézőt pillanatokat alatt elnyelte a kijevi éjszaka. Mi pedig megegyeztünk abban, ezek után semmi rosszat nem mondunk, ha például egy Mezőkövesd-DVTK meccs után látunk hasonlót.

Reméljük, néhány óra múlva az Olimpiszkij Stadion tőszomszédságában álló Sport Palace-ban más lesz a színvonal a magyar-ukrán hokimeccsen. Lesz öröme a hírek szerint 6-800 Kijevbe érkező magyar szurkolónak is.