MSN-Villarreal 4-1

Lionel Messi tartotta meccsben az első félidőben a Barcelonát. A katalánok argentin futballistája a gólját a legjobb pillanatban, éppen a lefújás előtt lőtte. Az első gólja szép volt a második egy pontos, de nem túl erős lövés jutott el a Villarreal kapujába.

Előtte Neymar a leshatárról lőtt gólt. Ez volt Messi 50 szezonbeli gólja, a 49. meccsen. A Messi-Suarez-Neymar csatársor ebben az idényben pedig a 100. gólját érte el (50+34+16)

De hozzá kell még tenni az első félidő krónikájához azt is, hogy a 32. percben a Villarreal játékosa, Bakambu úgy futotta le a teljes barcelonai védelmet, élén Pique-vel, ahogy azt a futballiskolában tanítják. A végén persze be is talált.

Aztán az MSN még rátett egy lapáttal és a fenti számot 102-re növelte, Messi az 51., Suarez a 35. gólját is megszerezte.

Aztán a második félidőben hozta a kötelező a Barca. Suarez is betalált, majd Messi egy jogos 11-es rúgott be a 82. percben. Ezzel a katalánoknak most már nincs más dolga, mint hátradölve várni, mi lesz a meccs végeredménye Granadában, ahol a Real Madrid kezd szombat este.