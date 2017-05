John Terry: 35 másodperc alatt a mennyből a pokolba

Az utolsó előtti bajnoki meccse jött a Chelsea-nek, és valószínűleg a csapatkapitányának, John Terrynek is. A már bajnok londoni csapat a Watforddal játszott elhalasztott meccset és egy nagyon fordulatos találkozón végül 4-2-ra nyert. Terry idén már nem sok szerepet kapott, a kilencedik bajnokija volt a szezon végén távozó legendának. És Terry valamivel több, mint fél perc alatt jutott el a mennyből a pokolba, ahogy az angol mondaná: hero to zero.

A 22. percben szerzett vezetést a Chelsea, egy szöglet után lepattanó labdát rúgott közelről a kapuba. Amellett, hogy a hazaiak vezető gólja volt, sok más szempontból is fontos volt.

Ez volt az idei első gólja, így 18 szezonon át, 1999 óta nem volt olyan idény, amikor legalább egy bajnoki, vagy kupagólt ne szerzett volna.

17 szezon óta mindig van legalább egy bajnoki gólja, összesen 41 jött eddig össze.

A 2016/2017-es szezon 100. Chelsea-gólját szerezte

Amióta Roman Abramovics a főnök a Stamford Bridgen, ez volt a klub 1000. gólja.

Talán még a gólörömmel volt elfoglalva Terry, amikor jött egy ellentámadás, és éppen Terry volt az, aki haza akarta fejelni, de célt tévesztett. Pont az ellenfél játékosának, Capouénak adott gólpasszt, aki szép fejessel egyenlített.

Nem sokáig volt 1-1. Jött egy másik olyan játékos, akinek nem volt idén még gólja. César Azpilicueta, a 36. percben szerzett vezetést, Hazard szöglete után egy szép kapáslövésből talált a kapuba.

A második félidőben ott folytatta a Chelsea, ahol az elsőben abbahagyta. A 49. percben Batshuayi, aki pénteken a bajnokságot eldöntő gólt is szerezte, a harmadik hazai gólt is bevágta.

Döbbenetes, hogy most is szinte azonnal jött a watfordi válasz. Ráadásul megint egy védő szerzett gólt, Dary Janmaat cikázott át a védőkőn és lőtt szép gólt. A két gól között kereken 120 másodperc telt el.

De ezzel még nem volt vége, meglepetésre viszont nem a Chelsea szerzett újabb gólt, hanem a Watford egyenlített ki. Ráadásul a csereként beállt Okaka gyakorlatilag az első labdaérintéséből lőtt védhetetlen gólt.

Természetesen, a bajnoki címtől függetlenül Antonio Conte és a csapata meg akarta nyerni ezt a meccset is. És meg is nyerte. Bejött Cesc Fabrefas és a 88. percben bevágta a győztes gólt. Összejöhet még a 93 pontos szezon, amely – holtversenyben –a második legjobb lehetne, amelyet az Abramovics-éraban elért a klub. Ehhez a Sunderlandot kell még legyőzni az utolsó körben.

A lefújás utáni pillanatban jött a tűzijáték és az ünneplés a Stamford Bridgen. A gálát végül egy igazi gálameccs előzte meg.

Premier League, 28. fordulóból elhalasztott meccs

Chelsea-Watford 4-3 (2-1)

Gólszerző: Terry 22., Azpilicueta 36., Batshuayi 49., Fabregas 88. ill. Capoue 24., Janmaat 51., Okaka 74.

Az állás:

1. Chelsea 37 80-32 90 pont - már bajnok

2. Tottenham Hotspur 36 73-24 80

3. Liverpool 37 75-42 73

4. Manchester City 36 72-38 72

5. Arsenal 36 72-43 69

6. Manchester United 36 52-29 65

7. Everton 37 61-41 61

8. West Bromwich Albion 36 41-46 45

9. Southampton 36 41-47 45

10. Bournemouth 37 54-66 45

11. Leicester City 36 46-56 43

12. West Ham United 37 45-63 42

13. Crystal Palace 37 50-61 41

14. Stoke City 37 40-56 41

15. Burnley 37 38-53 40

16. Watford 37 40-63 40

17. Swansea City 37 43-69 38

18. Hull City 37 36-73 34 - már kiesett

19. Middlesbrough 37 27-50 28 - már kiesett

20. Sunderland 36 28-62 24 - már kiesett