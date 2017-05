A Videoton utoljára még élvezheti Sousa munkáját

Szombaton bajnoki döntő lesz a Honvéd-Videoton, és a kispestieknek elég a döntetlen a bajnoki címhez.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) ezúttal is az együtthatók alapján rangsorolja a klubokat, és a Videotonnak még nem esett ki az az éve, amikor Paulo Sousával az Európa Liga csoportkörében is továbbléphettek volna. Mindenesetre verték a Baselt és a Sportingot, ennek köszönhető, hogy most 8,65-ös a koefficiense.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Paulo Sousát a Videoton vezetőedzőjét dobják a magasba a játékosok a labdarúgó Európa Liga-selejtező 4. fordulójának visszavágóján a Videoton FC - Trabzonspor mérkőzés után a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2012. augusztus 30-án. A Videoton bejutott a főtáblára a labdarúgó Európa Ligában miután a 0-0-s rendes játékidő és hosszabbítás után a büntetőrúgásokban 4-2-re jobbnak bizonyult a török Trabzonspornál.

Ezzel biztosan kiemelt lesz a második körben is - még ha a leggyengébb csapat is a kiemeltek között -, amikor bekapcsolódik a Salzburg és a Celtic, ezeket a csapatokat nem kaphatja.

A fehérváriakra olyan csapatok várhatnak, mint

az ír (Dundalk)

vagy az északír (LInfield)

esetleg a walesi (TNS)

netán az izlandi vagy a feröeri bajnok,

ezekkel szemben azért izmosabbak a továbbjutási esélyei.

A Honvédra sokkal nehezebb sorsolás vár, ha nem kap ki az utolsó magyar bajnoki fordulóban. A Honvédnak ugyanis voltak szép győzelmei az EL-ben az előző években, de csak 2,9-esre sikerült feltornászni az együtthatójukat.

Ezzel biztosan nem lesz kiemelt, sőt. A nem kiemeltek között csak néhány klub - grúz, lett, finn - rendelkezik szerényebb európai mérleggel nála.

A Honvéd a már említett Salzburg vagy Celtic mellett beleszaladhat a bolgár Ludogorecbe vagy a ciprusi Apoelbe. A norvég bajnok Rosenborggal szemben sem sok sikerélményük volt a magyaroknak korábban. De a Mariborról, a BATE-ról is ugyanez elmondható.

Ennek a fordulónak a győztesei legalább még négy meccset kapnak a kupasorozatban, a vesztesek azonban nem folytathatják.