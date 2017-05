Tízévenként csak egy ilyen izgalmas bajnoki záróforduló akad

A magyar futballbajnokság utolsó fordulójára maradt a döntés a legfontosabb kérdésről, hogy ki nyeri a 2016/17-es bajnoki címet. Ráadásul egy olyan meccsen dől el, amelyen a két esélyes, a Budapest Honvéd és a Videoton egymás ellen lép pályára. Hasonló izgalmakra - legalábbis, amikor egymás között dőlt el a bajnoki cím sorsa - 2004 óta nem volt példa.

Persze az 1980 óta akadt bőven izgalom az utolsó fordulóra. Ezeket szedtük most össze.

Minden idők legnagyobb végjátéka

Elsőre elevenítsük fel a 13 évvel ezelőtti történéseket, hiszen az utóbbi évtizedek legizgalmasabb véghajrája alakult ki az első osztályban. 2004-ben május 27-én rendezték az NB I. utolsó fordulóját. A zárás előtti napon így nézett ki az első három helyzete:

1. Debrecen 56 pont (50-29)

2. Újpest 55 pont (47-28)

3. Ferencváros 54 pont (41-29)

Ebből a pozícióból az Újpest helyzete tűnt a legegyszerűbbnek, mivel idegenben (a Népstadionban) játszott a középmezőnyhöz tartozó MTK-val, a Debrecennek viszont az Üllői útra kellett mennie, tehát a két rivális éppen egymással játszott. Az egy időben játszott mérkőzéseken először a ferencvárosi meccsen akadt izgalom, a Fradi Gera Zoltán és Tököli Attila góljaival már a 14. percben 2-0-ra vezetett, hiába szépített Sándor Tamás a 33. percben, a szünetben a Fradi volt a bajnok.

Aztán az újpesti meccsen történt változás, az 56. percben, amikor a tabellamásodik hátrányba került. A 77. percben jött Simek Péter révén jött az újpesti egyenlítés, de hiába tett meg mindent a lila-fehér csapat, a második gólt már nem tudták begyötörni, pedig Rajczi Péter előtt egy óriási ziccer is adódott a lefújás előtt. Az Üllői úton viszont Lipcsei Péter szólója végleg eldöntötte a három pont sorsát.

A Ferencváros az eredmények kedvező alakulása miatt a harmadik helyről előzött be az utolsó fordulóban.

Érdemes talán felidézni, hogy a Ferencváros vezetőedzőjét Pintér Attilának hívták akkor.

Amikor még 28 ezren izgulták végig

Másodiknak 34 évet megyünk vissza az időben. Akkor, 1983-ban is három csapatnak volt esélye a bajnoki aranyra. A Rába ETO és a Ferencváros azonos pontszámmal (42-vel) állt az élen, a harmadik Honvédnak pedig kettővel kevesebb pontja volt. A későbbi bajnok győriek 6-1-gyel ütötték ki a Töröcsik Andrást nélkülöző Újpestet, ezért tulajdonképpen mindegy is volt, hogy a Fradi eközben csak 1-1-re volt képes Csepelen. Győrben 28 ezer néző előtt lett bajnok az ETO, a meccsen Hajszán Gyula mesterhármast lőtt, Póczik József pedig a búcsúmeccsét játszotta, aztán az Antwerpenbe szerződött.

1990-ben is hihetetlen izgalmakat hozott az utolsó forduló, azóta csak kétszer fordult elő, hogy pontegyenlőség alakult ki a szezon végére. Akkor az MTK és az Újpest harcolt az aranyért, és az utolsó fordulót az MTK kétpontos előnnyel várta. Akkor ugye még csak két pont járt a győzelemért, így Verebes Józsefet, az MTK akkori edzőjét arról faggatták, hogy érdemes-e a totóban X-re tenni a Vác elleni utolsó meccsüket, hiszen az is elég lett volna a bajnoki címhez. Verebes szerint nem, és neki lett igaza.

Az MTK ugyanis óriási meglepetésre kikapott attól a Váctól, amelynek a kiesési elkerülése miatt szüksége volt a két pontra (az csak a forduló után derült ki, hogy ha kikap, akkor is bennmaradt volna). Verebes így viszont kénytelen volt gratulálni Csank Jánosnak, a Vác edzőjének, majd, ami ennél sokkal kényelmetlenebb lehetett, Varga Istvánnak, az Újpest szakvezetőjének is, amely úgy lett bajnok, hogy a Honvédot Szabó két góljával legyőzte,és így az utolsó fordulóban előzött.

Diósgyőr, a bajnokavató

1992-ben és 1993-ban is szoros volt a végjáték, és mindkét évhez egy csapat köthető: a Diósgyőri VTK. Nem, nem a borsodiak ünnepelhettek, hanem csak a helyszínt adták, ugyanis mindkétszer Miskolcon született meg a bajnokcsapat. Előbb a Ferencváros nyert itt 2-0-ra, majd a Kispest 5-1-re. További közös pont, hogy mind a két évben a Vácot előzték meg a fővárosiak egy-egy ponttal.

Megvert futballista, vesén rúgott edző

Jöttek a kétezres évek, és az első három évben rögtön három drámai, illetve botrányos befejezés. 2001-ben az FTC, vagy a Dunaferr lehetett volna a bajnok, a zöld-fehéreké volt a kétpontos előny, amelyet egy debreceni 2-0-s győzelemmel meg is tartottak.

Két évvel később a Ferencváros és az MTK harcolt a bajnoki címért. Három fordulóval a vége előtt a Ferencváros két pont előnnyel vezetett. Aztán pontot vesztett az Újpest elleni hazai derbin, majd a Debrecen ellen is az utolsó fordulóban. Eközben az MTK az utolsó három meccsét magabiztosan behúzta, így amikor Egervári Sándor csapata a legvégén az Újpest otthonában Juhász Roland góljával nyert, az Üllői úton elszabadultak az indulatok.

A Ferencváros szurkolói nem bírták elviselni a Debrecen elleni pontvesztést, és ezzel a bajnoki cím elbukását, a lefújás után a pályára özönlöttek, ahol a vendégekre támadtak.

Az akkori tulajdonost, Várszegi Gábort szidalmazták, de ennél durvább, hogy rátámadtak Szentes Lázárra, a debreceniek edzőjére, hátulról vesén rúgták, emiatt kórházba is kellett szállítani. De nem csak Szentes, hanem a klub saját játékosa, Tököli Attila is kapott, így érkeztünk el a klub történetének mélypontjára.

Vereséggel is lehet bajnokságot nyerni

2010-ben a Debrecen és a Videoton között volt minimális, egypontos a különbség a végére. A Debrecen aztán úgy is bajnok lett, hogy 1-0-ra kikapott a középmezőnyhöz tartozó Kecskeméttől, ráadásul ritka gyenge játékkal.

De a szerencse a Loki mellé állt, és a Győr bajnoki címhez segítette, miután Pintér Attila csapata szintén 1-0-ra legyőzte a Videotont . A mindent eldöntő gól a 83. percben, egy megpattanó lövésből született.

Bár a döntetlen is kevés lett volna a fehérváriaknak, a Győr ezzel a sikerrel csípte el végül a dobogót.

25 év alatt kétszer volt pontegyenlőség

1990 után 2014-ben is csak a jobb gólkülönbség döntött, és nem is akármilyen körülmények között. Az utolsó forduló előtt gyakorlatilag már minden eldőlt, de matematikai esélyek még voltak. A Debrecen három ponttal és 14 góllal volt jobb a Horváth Ferenc vezette Győrrel szemben, ezért kisebb csodára volt szükség, hogy ne ez maradjon a sorrend. Nem is jött össze a fordítás, de a két csapat között azért a három pontnyi különbség és hét gól azért mégis csak eltűnt. A Debrecen otthon kikapott a Honvédtól 2-0-ra, míg a Győr 5-0-ra verte a Mezőkövesdet.

Pontegyenlőség idén is lehet, de az új szabályok értelmében az a Honvédnak kedvez: az nyer, akinek több győztes meccse van. A Honvédnak 19 van, a Videotonnak 18, így

a döntetlen is kispesti bajnoki címet érne, tizennegyediket, 1993, vagyis 24 év után az elsőt.

Azért a kiesésről se feledkezzünk meg, hiszen a szombati utolsó forduló erről is dönt. A Gyirmót már biztosan az NB II.-ben folytatja, a másik kiesőhelytől a Debrecen, a Diósgyőr és az MTK menekül. A sors fintora, hogy amíg a Honvéd és a Videoton egymás elleni meccse a bajnoki címről, addig a Diósgyőré és a Debrecené a kiesésről dönthet szombaton.

A Debrecennek 38, a Diósgyőrnek 37, az MTK-nak pedig 36 pontja van. Az MTK-nak csak akkor van esélye, ha Pakson nyer, de akkor biztosan bent is marad, ugyanis a Diósgyőr-Debrecen meccsen valaki pontszámban lemarad, ilyenkor a döntetlen se lenne elég.

Akárki is esik ki, erre a hármasra valószínűleg kevesen tippeltek volna a szezon előtt. Mind a hat meccset 19.-től játsszák, az Index is online-ozni fogja az eseményeket.

Ferencvárosi TC–Újpest FC

Vasas –Mezőkövesd-Zsóry

Paksi SE–MTK

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC

Budapest Honvéd –Videoton

Szombathelyi Haladás–Gyirmót

Nyitókép: Holender Filip a Honvéd játékosa (j) és a fehérvári Szolnoki Roland a labdarúgó OTP Bank Liga 2015/16-os idényének 1. fordulójában vívott Budapest Honvéd - Videoton FC találkozón a fővárosi Bozsik Stadionban 2015. július 18-án este. A Honvéd 1-0-ra nyert a címvédő Videoton ellen. (Illyés Tibor/MTI)