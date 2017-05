A világ legsikeresebb klubfutballistája

A Paris Saint-Germain egy ráadásban szerzett öngóllal legyőzte az Angerst a francia kupadöntőben szombaton, ezzel a csapat harmadik címét nyerte a szezonban az őszi szuperkupa, illetve a ligakupa után. A klub 35 éves braziljának,

Maxwellnek ez volt a 37. címe, amit klubszinten nyert, ezzel a világ legsikeresebb klubjátékosaként hagyhatja el a PSG-t.

Az 1981-ben született balhátvéd, teljes nevén Maxwell Scherrer Cabelino Andrade a Cruzeiróban kezdett játszani, egy teljes szezon töltött náluk a felnőtt csapatban, kupát is nyert velük. Még nem volt 20 éves, amikor az Ajaxhoz igazolt, játszott az Interben, majd a Barcelonában, onnan került a PSG-be.

Az európai klubjai közül messze az Ajax volt a legfontosabb későbbi pályafutása szempontjából, de nem azért, mert ők fedezték fel, hanem mert itt ismerkedett meg Zlatan Ibrahimoviccsal, akit hűen követve rengeteg címet nyerhetett.

Élete gólját viszont az Interben lőtte, még 2006-ban a Parma ellen.

Sok gólja egyébként sem volt, a válogatottban nem talált be sem korosztályos, sem felnőtt szinten, klubjaiban 518 meccsen 27 gólt lőtt, a legjobb szezonjaiban négy találata volt, 2002-03-ban és 2014-15-ben.

Akkor mostantól Mawell a neved

A könyvében (Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimovic) leírta a svéd, hogy nagyjából azért kezdtek el beszélgetni 2001-ben az Ajaxnál, mert egyszerre kerültek oda, mindketten kicsit kívülállónak érezték magukat. Maxwell jól beszélt angolul, könnyen megértették egymást, a csendes, visszahúzódó, családszerető brazil pedig hamar egyfajta támasz lett Ibrának. A Maxwell nevet is részben ő aggatta rá, esze ágában nem volt megtanulni a hosszú, négytagú brazil nevét, az elsőn kezdte el hívni.

Barátságuk Hollandiában gyorsan oda jutott, hogy amikor a bulizni szerető, pénzt szóró Ibrahimovic egyszer azt vette észre, hogy még kukoricapelyhe sincs otthon, nem tud mit enni, megkérdezte csapattársát, nem költözhetne oda hozzájuk. Maxwell természetesen igent mondott – az atyáskodás már ekkor is megvolt benne, és később is megmaradt. Amikor Julian Draxler a PSG-hez igazolt, akkor is Maxwell és felesége segített a fiatal németnek lakást találni.

Pont ezt furcsállta Ibra mindig is, mert

az ilyen jófiúk ritkán viszik sokra a versenysportban, ahol keménynek, könyörtelennek kell lenni.

Azért ők is megőrjítették egymást

2009 nyarán az Inter Los Angelesben edzőtáborozott, ekkor kezdett alakulgatni, hogy Maxwell és Ibra is a Barcelonához szerződjön. Ráadásul ugyanaz volt az ügynökük, Mino Raiola, aki amúgy éppen Maxwellen keresztül szerződött később a svéddel. De akkoriban még inkább a brazil számított neki, előbb az ő ügyét akarta rendezni a Barcelonával, ezért a játékos állandóan a telefonon lógott, nehogy lemaradjon az átigazolás híreiről. Ez két dolog miatt is őrjítette Ibrát: egyrészt a folyamatos telefonozás miatt nem tudott aludni, másrészt rettentő pipa volt, hogy amíg Raiola ezen dolgozik, addig az ő Barcelonába igazolása csúszik.

Végül persze minden megoldódott, de aztán csak egy szezont játszottak ott együtt, mivel Ibrahimovic 2010-ben a Milanhoz került előbb kölcsönbe, majd végleg.

Hülyére nyerte magát

Öt eddigi klubjában 37 címet nyert Maxwell, a következő leosztásban:

Cruzeiro: 1 kupa

Ajax: 2 bajnokság, 2 kupa, 2 szuperkupa

Internazionale: 3 bajnokság, 2 szuperkupa

Barcelona: 2 bajnokság, 3 szuperkupa, 1 Bajnokok Ligája, 2 UEFA Szuperkupa, 2 FIFA-klubvilágbajnokság

Paris Saint-Germain: 4 bajnokság, 3 kupa, 4 ligakupa, 4 szuperkupa

Ha azt vesszük, hogy karrierje során összesen 11,5 millió eurót fizettek érte (a legtöbbet, 4,5 milliót a Barcelona áldozott rá), elég jó ár/érték arányt kapunk.

Az biztos, hogy Maxwell ősszel már nem a PSG-ben folytatja, ahogy Zlatan Ibrahimovic manchesteri folytatása is kérdéses. Talán megint együtt mennek valahova, mondjuk Amerikába, de az is lehet, hogy Maxwell hazatér, esetleg visszavonul.

Nem világklasszisokat előzött

Kellett a 37. cím, a szombati kupa, hogy egyedüli rekorder legyen, ezzel előzte meg ugyanis az egyiptomi Hossam Hassant, aki 36 klubcímet gyűjtött be 22 éves pályafutása alatt, illetve az ukrán kapuslegendát, Olekszandr Sovkovszkijt, aki egész pályafutását a Dinamo Kijevben játszotta végig, szintén 36 címet gyűjtve.

Mögöttük azért már erősebb nevezők jönnek, Ryan Giggs 35 trófeával fejezte be a játékot, a Juventusban feltámadó Dani Alves 34-gyel áll, ebből még nyár előtt lehet 35 is, ha megnyerik a június 3-i BL-döntőt.

Maxwell legjobb barátja, Zlatan Ibrahimovic sem áll rosszul 33 címmel. A még aktív játékosok között a Barca-kötődés erősen érződik, Andrés Iniesta és Lionel Messi is eddig 31-31 címet nyert, védőtársuk, Gerard Piqué pedig 30-at. Piqué még csak 30 éves, Messi június végén lesz csak annyi, bőven gyűjthetnek még.

Dani Alves lesz az új Maxwell

Könnyen lehet, hogy az új rekorder egy brazil szélsőhátvéd lesz a mostani brazil szélsőhátvéd helyén, legalábbis a 34 éves Juventus-játékos Dani Alvesnek nem kell sok hozzá, hogy megelőzze honfitársát. Egyrészt már a BL-döntőben meglehet a 35. klubtrófea, amit ha egy, az ideihez hasonlóan sikeres Juve-szezon követ, máris a csúcson lehet, amihez elég csak megnyerni az olasz szuperkupát, és meg kell védeni a címüket a bajnokságban és a kupában.

Mindent egybe nézve egyébként már amúgy is Dani Alves a rekorder, hiszen a 34 klubtrófeája mellé a brazilokkal is nyert négy tornát, a Copa Américát 2007-ben, a Konföderációs Kupát 2009-ben és 2013-ban, illetve U20-as vb-t is nyert 2003-ban.