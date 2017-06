Málta idegenben fogott nagyvadat

Majdnem napra pontosan két év után nyert futballmeccset Málta, 2015. június 8-án Litvániát verték 2-0-ra, míg most idegenben, Ukrajna ellen szereztek győzelmet.

Ahogy az is, ez is barátságos meccsen született, az viszont nagy különbség, hogy most olyan csapatot vertek, ami ott volt a 2016-os Eb-n, még ha ott ki is kapott mindhárom meccsén (Németországgal, Lengyelországgal és Észak-Írországgal voltak egy csoportban).

Málta egy 14. percben szerzett góllal nyert, az olasz harmadosztályban szereplő Arezzo védője, Zach Muscat talált be egy csukafejessel.

Csak hogy érezzük, Ukrajna a 30. az Elo-ranglistán, Málta a 165., vagy ha úgy tetszik, a FIFA-világranglista 182. helyezettje verte a 37. csapatot.

A keddi meccset megelőzően Málta 26 meccsből csak egyet nyert meg, de előtte sem tudtak komoly sikert összehozni: Litvánia előtt olyan csapatokat vertek, mint Feröer-szigetek és Örményország (2013), Liechtenstein (kétszer is), San Marino és Luxemburg (2012), Közép-afrikai Köztársaság (2011), Grúzia (2009), Liechtenstein és Izland (2008).

Az utolsó komolyabb csapat, amit elkaptak, épp a magyar válogatott volt 2006-ban, amikor Eb-selejtezőn nyert Málta 2-1-re. Az a meccs a szövetségi kapitány Bozsik Péter állásába került.