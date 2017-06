Nem szeretnék 22 évesen tehetség lenni

A Guimaraes 17 éves futballistája, Horváth Csanád nyilatkozott a Digisport reggeli műsorában, aki egy korosztállyal feljebb játszott.

Ő volt az, aki tavaly októberben elég érzékletesen és meglepően éretten foglalta össze, mi a probléma a hazai képzéssel.

"Külföldön az összes edzés olyan kemény, hogy a döntő helyzetekben rendszeresen oxigénhiányos állapotban kell a legjobb megoldást választani. Itthon még egy meccs sem vesz ki annyit egy játékosból, belefér, hogy tiszta fejjel kerüljön ezekbe a helyzetekbe.”

Most is mondott egy elég jól idézhető mondatot, miután kifejtette, a leghelyesebb döntés volt, hogy elment fiatalon.

22 évesen nem szeretnék tehetség lenni."

Ezzel arra is utalt, hogy Magyarországon nagyon sokáig nem kapják a lehetőséget a fiatalok, miközben Portugáliában már 18 évesen a felnőtt válogatottban is bemutatkozott Renato Sanches.

Horváth csapatkapitánya is volt az U17-es válogatottnak, de az Európa-bajnokságra nem hívták meg még a bő keretbe sem. Úgy véli, semmiről sem maradt le, a céljai továbbra is változatlanok, a felnőttek között szeretne érvényesülni. Azt is mondta, hogy rengeteget fejlődött a Vitoriánál és a feltolt vonalvédekezés a legújabb trend, amit már számon kérnek rajtuk.

