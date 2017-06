Dzsudzsák: Ez mindennek az alja

„Kikaptunk Andorra ellen, felesleges bármit mondanom, levetették velünk a mezt. Egy éve ilyenkor a csúcson voltunk, most meg a pokolban. Ez mindennek az alja” – kezdte mérkőzés utáni nyilatkozatát Dzsudzsák Balázs, a válogatott csapatkapitánya az Andorra elleni pénteki vereség után.

Dzsudzsák azzal folytatta, hogy mindenkitől elnézést kér, a szövetségi kapitány Bernd Storkchoz hasonlóan ő is vállalja a felelősséget mindenért, és nem sajnáltatja magukat.

„Én vagyok az, akit legelőször kell ütni” – mondta a láthatóan zavart, csalódott Dzsudzsák, aki szerint nem volt még hasonló helyzetben a pályafutása során, tudja, hogy neki kell csapatkapitányként összerántania majd a mélypontra válogatottat. Mindezt ráadásul egyedül kell megetennie, a rutinos játékosok, Gera Zoltán, Szalai Ádám, Priskin Tamás nincsenek ott a válogatottban, pedig ők tudják, mit jelent a válogatott, mit jelent megfelelni a szurkolóknak.

„Most is csak azt hallom, Dzsudzsák a arab, Dzsudzsák a pénzéhes, és nem hiszem, hogy nem tettem meg mindent azért, hogy legalább ne kapjunk ki. Most valami nagyon nincs se a csapatban, se a hozzáállásban. Ha mindenki a tudását hozza, akkor nem hiszem, hogy 1-0-ra kikapunk” – fejezte be a könnyeivel küszködő csapatkapitány.

(Borítókép: Dzsudzsák Balázs és Marc Pujol az Androrra-Magyrország mérkőzésen. Fotó: AFP/Pascal Pavani)