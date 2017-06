A Sampdoria fiatal magyar kapusa szerint elfelejtették a válogatottnál

Van a Serie A-s Samdporiában egy fiatal magyar kapus, aki kimaradt az U17-es Eb-keretből, és Bernd Storck sem tud róla sokat, pedig nemrég felkerült az olasz klub felnőttcsapathoz.

"Edzettünk-edzettünk keményen, egyszer csak felkerültem a nagycsapathoz, nem is tudom, hogyan, és akkor azt mondták, úgy nézek ki, mint egy kapus. Sokat fejlődtem, amióta itt vagyok" - nyilatkozta a Digi Sport műsorának, a Sport 24-nek Hutvágner Gergely.

Azért Emiliano Viviano sérülése is kellett ahhoz, hogy bekerüljön a keretbe, úgyhogy egy másik U19-es kapussal együtt felhívták őket az első keretbe, ahol a Napoli elleni meccsen ő volt a harmadik számú, de így is nagy élmény volt neki a találkozó.

"Egy-két éve még a FIFA videojátékában vettem meg azokat a játékosokat a csapatomba, akikkel most együtt voltam. Nem is tudtam, hogyan kellene most arra reagálni, hogy ott futkorásznak mellettem olyan nagy nevek, mint Insigne, Callejón, vagy a kapus Reina. Ő rá is lépett a lábamra a félidőben véletlenül" - mondta a felnőtt keretes élményekről.

Hutvágnert a válogatottság is érdekelné, de úgy érzi, mostanság mintha elfelejtették volna."Bernd Storck nem sokat tud rólam, idén nem is hívtak meg az U17-esek Eb-keretbe, szerintem elég alul vagyok a rangsorban, most nem láttak egy évig. Ha be fognak hívni, azon leszek, hogy megmutassam, mennyit fejlődtem az utóbbi időben. Egy-két év múlva szeretnék én is odakerülni a korosztályos válogatott keretébe első-második számú kapusként"