Az UEFA odavágna a gazdag kluboknak

A fizetési plafon bevezetését tervezi az UEFA, hogy ezzel is csökkentse a különbséget a gazdag, illetve a kevésbé pénzes klubok között. Erről az UEFA-elnök Aleksander Ceferin beszélt a Mladina hetilapnak.

Ceferin célja ezzel részben az is, hogy megakadályozza a gazdagabb klubok ész nélküli költekezését, az ugyanis fenntarthatatlan, hogy a legnagyobb csapatok olyanokat is megvesznek, akikre nincs is szükségük, és így aztán nem is nagyon játszanak.

„Ha bevezetnénk a fizetési plafont, az racionálisabb működésre késztetné a klubokat” - fejtette ki Ceferin, aki egyelőre nem árulta el, hogy mikortól vezetnék be a plafont, írja az MTI.