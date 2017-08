Neymar már be is szólt a Barcelonának

A brazil Neymar góllal és gólpasszal mutatkozott be a hétvégén a PSG-ben, miután 222 millióért eligazolt a Barcelonából, és most már meg is jegyezte, hogy nem is olyan rossz dolog elhagyni a katalán klubot, mint azt szokták mondani.

"Sokan azt gondolják, hogy a Barcelonát elhagyni az olyan, mint meghalni, pedig épp az ellenkezője. Sosem éltem ennyire. Futballozhatok, és nagyon boldog vagyok emiatt, mert a futball ugyanolyan örömöt nyújt. Más ország, más város, és a csapat is változott, de a futball ugyanaz maradt" - idézi a BBC a játékost.

Aztán megemlítette azt is, hogy jó-jó, gólt szerzett, de a legfontosabb, hogy nyertek, és igazából nagyszerű dolog ilyen kaliberű futballistákkal együtt futballozni, meg könnyebb is így a játék.

A PSG a hétvégén a Toulouse ellen folytatja, akkor hazai közönség előtt is bemutatkozhat Neymar.