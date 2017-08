Egyáltalán nem meglepő, melyik a 25 éves PL legszebb gólja

A napokban indult el a Premier League huszonhatodik szezonja, úgyhogy a BBC-nél megszavaztatták az olvasókat, hogy az első huszonötből melyik gól maradt meg nekik leginkább, és a végeredmény egyáltalán nem meglepő.

Ugyanis a holland Dennis Bergkamp 2002-es klasszisgólja lett a győztes, ahol igazából az volt a nagy szám, ahogy előtte átvette a labdát egy piruettel, majd bevágta a Newcastle-nek.

A gólt az a Shay Given kapta, aki a mai napig megemlegeti a történteket. "Már az nagy volt, ahogy felépítették a támadást. Viera passzolt Bergkampnak, ő Piresnek, aki vissza Bergkampnak. Mire egyet pislogtunk, a labda már bent volt a hálóban. Egy varázslat volt az egész, a befejezés szép volt, előtte a labdaérintés pedig hihetetlen. Sosem fogunk látni még egy ilyet a Premier League-ben" - elevenítette fel a történteket.

Az egykori arsenalos holland futballista később azt mondta, úgy érezte, kicsit mögé jött a passz, ezért kellett fordulásból átvennie a labdát, de meglepően jól sikerült az mozdulat.

A második helyre egy 1995-ös gól futott be, ezt Tony Yeboah bombázta be a Leeds játékosaként a Wimbledonnak. Az átvétel, aztán a csel is pazar volt, utána meg tényleg elsült a lába a légiósnak.

Egy másik korszak, de Wayne Rooney harmadik helye is megérdemelt, mert karrierje talán legnagyobb gólját vágta a Manchester City elleni városi rangadón 2011-ben.