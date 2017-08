Alapembere nélkül megy a Barca Madridba

Ernesto Valverde, a Barcelona szakvezetője megnevezte azt a 19 játékost, akik elutaznak a szerdai, Real Madrid-Barcelona Szuperkupa visszavágó meccsre. Nincs az utazók között Andrés Iniesta, a Barcelona egyik legjobb játékosa, aki combizom sérülés miatt nem vehet részt a meccsen.

Nagy az érdeklődés a meccs iránt, ugyanakkor biztosan nem lesz telt ház. Valami furcsa oknál fogva, éppen mostanában kezdték el felújítani a Bernabeu déli lelátójának egy részét. Így a kapu mögötti szektorok üresek lesznek, az odaszóló bérleteseknek más helyet kell keresni. Bár a klub felajánlott cseréket, akad olyan szurkoló aki ezt nem fogadta el és távollétével tüntet az építkezés ellen.

Még most is komoly visszhangja van Cristiano Ronald ötmeccses eltiltásának. Zinedine Zidane szerint valami nincs rendben, és bosszús a súlyos ítélet miatt. A szurkolók pedig tüntetést szerveznek a meccs közben – stílszerűen a 7. percben –, a fehér zsebkendő most a játékvezetőknek szól, akik a madridiak szerint nem először részesítek jogtalan előnyben a Barcelonát.

A Szuperkupa első meccsén a Real Madrid 3-1-re nyert Barcelonában úgy, hogy Cristiano Ronaldo kiállítása után szerezték a harmadik gólt. A visszavágót szerdán 23 órától rendezik.