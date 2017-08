Nem egy, két zárt kapus meccset kapott az Újpest

Következő két hazai mérkőzését is nézők nélkül, zárt kapuk mögött kell megvívnia a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Újpest FC-nek.

Az MTI arról írt, hogy a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy a MLSZ fegyelmi bizottsága által legutóbb kiszabott büntetés - amelyet a Honvéd elleni bajnokival kapcsolatban rótt ki - mellett egy korábbi felfüggesztett zárt kapus szankció is most lépett életbe.

Az akkori hivatalos indoklás szerint az Újpestet a Kispesten történtek miatt "mint visszaesőt szurkolóinak másokat megbotránkoztató magatartásáért - az ellenfél, az ellenfél egyik játékosának, más sportszervezetnek és a mérkőzés játékvezetőjének szidalmazása -, továbbá hátrányosan megkülönböztető, rasszista megnyilvánulásáért - 'huhogás' -, valamint tárgy játéktér közelébe történt bedobásáért" büntették meg.

Mivel a klub nem fellebbezett, a Szusza Ferenc Stadion zárva lesz az Újpest FC-DVTK (augusztus 19.) és az Újpest FC-Puskás Akadémia (szeptember 9.) meccseken.

A lila-fehérek már a 2. fordulóban a Ferencváros elleni rangadót követően is kaptak egy zárt kapus büntetést, így a Vasas elleni üres lelátók előtt futballoztak. Az Újpest öt forduló után hat ponttal kilencedik a tabellán.

Közben a szurkolók meghívták a tulajdonos Roderick Duchatelet-t és az ügyvezető Dr. Gyarmati Esztert, valamint Újpest polgármesterét és az Újpesti TE elnökét egy nyílt vitára. Mivel ennek a fő tartalma a címer megváltoztatása körül kialakult vita lenne, nagy kérdés, hogy a korábban ettől mereven elzárkózó belga tulaj hajlandó lesz-e elmenni.