Hiába ér 222 milliót, Neymar csak négy pontot hoz a PSG-nek

Egy meccs, 1800 esemény rögzítése

Ugyan a videóbíró alkalmazásában egyelőre nem sikerült áttörést elérni, mint mondjuk a tengerentúli major sportokban, a számítástechnikai elemző programok egyre többször jelennek meg a futball mindennapjaiban. Ma már szinte nincs olyan magára valamit is adó klub, amely nem alkalmazna videóelemzőt, vagy ne használná ilyen területen dolgozó cég adatait.

Fotó: Opta

Az egyik, a témával foglalkozó magyar blog videójában közelebbről is megismerkedhetünk a videóelemzők munkájával, akik egy meccsen általában 1800 eseményt rögzítenek. Ezek az elemzések a klubok számára fontos információkat nyújtanak a taktika felépítéséről, az ellenfél feltérképezéséről, a meccs utáni kielemzésről. Egyszóval minden olyan adatról, amely fontos lehet a győzelem elérésében. Mivel a labdarúgás ma már óriási üzletté vált, így a sikeres szereplés is minden eddiginél fontosabb tényező.

De milyen adatokat is rögzítenek ilyenkor? Elsősorban a játékos mozgását a pályán töltött teljes ideje alatt, illetve milyen feladatokat oldott meg és azokat hogyan, leegyszerűsítve ilyen szempontok szerint:

a futás mennyisége, rövid és hosszabb sprintek,

a passzok (rövid-, közép, és hosszútávú),

a cselek,

a lövések,

a szerelések,

az ütközések,

az elkövetett és elszenvedett szabálytalanságok,

a fejjel megvívott csaták, stb.

A fenti adatokat aztán összegzik, majd az adatok alapján pontozzák a játékosokat, így értékelik az adott meccsen mutatott teljesítményüket.

Ezekből a statisztikákból nemcsak a meccsekről, hanem a játékosokról is fontos adatokat kapunk, ami a játékosmegfigyelők munkáját is nagyban megkönnyíti. A fentebb említett cég, a The 21st Club is leginkább ezen a területen tevékenykedik, fő küldetésük, hogy a csapatok igazolási politikája minél sikeresebb legyen. Az adataik szerint

a klubok legnagyobb igazolásainak 44 százaléka az első szezonjában csődöt mond, hiába szerződtetnek nagy pénzért nevesebb játékosokat.

Visszatérve a bevezetésben tett állításra, miszerint Neymar csak plusz négy pontot hozhat a PSG-nek. A The 21st Club egyik elemzője, Ben Marlow szerint bár az igaz, hogy a sztárigazolások jelentős hatást gyakorolnak egy csapatra, általánosan kimutatható, hogy az új igazolásokat jelentősen túlértékelik az első idényben. Nézzük előbb a Manchester United esetét. Romelu Lukaku valóban jó futballista és valós értéke tényleg 75 millió font körül van, de az elemző szerint rövid távú hatása elenyésző lesz a Manchester United eredményességére, hiszen Zlatan Ibrahimovicot kell kiváltani, aki azért hasonló képességű futballista, mint Lukaku.

Ezen gondolkodás mentén, a világ legjobb csapatai számára olyan világklasszisok leigazolása, aki jelentős javulást hoz, jelenti az igazi kihívást. Neymar kétség kívül a világ legjobb játékosa, de a szakértő szerint, ha azt vesszük, hogy Angel di Maríát fogja kiváltani, ez mindössze négy pontnyi javulást jelenthet. Ha a tavalyi eredményt nézzük, még ezzel sem lenne bajnok a Paris SG, de az is valószínűnek látszik, hogy az AS Monaco sem fog ebben az idényben 95 pontot gyűjteni. Viszont a PSG 83 gólja és 87 pontja is simán túlszárnyalható, de akár Edinson Cavani 35 gólos idénye is felülmúlható Neymarral.

Minden információ 83 ezer játékosról

Ez a cég egy olyan szoftvert dolgozott ki, amely a világ 2600 csapatának 83 ezer játékosáról készít adatbázist a bajnoki meccseken mutatott teljesítménye alapján. Az adatbázisban aztán minden játékosmegfigyelő, vagy klub rátalálhat olyan játékosra a világ minden táján, aki illik a csapat játékrendszerébe, illetve a klub büdzséjébe is belefér.

A Ferencváros idei Európa Liga-ellenfelének, a dán FC Midtjyllandnak a tulajdonosa is ilyen futballelemző céget vezet, így aztán nem meglepő, hogy saját csapatán tesztelte először ennek sikerességét. Az eredmény: olyan játékosok szerződtetése, akik kevés pénzért érkeztek, jó képességekkel bírtak, majd nagy haszonnal adtak rajtuk túl. Rasmus Ankersen, a dán csapat elnöke hiszi, hogy az adatalapú játékospolitikát kell követni.

A furcsa mellény, ami minden adatot rögzít

A videó- vagy a játék- és játékoselemző cégek munkájának fontosságát egyre több helyen fedezik fel. Az is beszédes adat, hogy egyre több ilyen típusú cég jelenik meg a piacon, amely azt bizonyítja, hogy egyre komolyabb lehetőségek vannak ebben az iparágban. A futballt minden szegmensét igyekeznek adatokkal prezentálni, amely komoly segítséget nyújt nem csak a szakembereknek, hanem a játékosoknak is. A futballisták már edzések közben viselik azt a furcsa kis fekete mellényt, amely egy játékoskövető és -elemző rendszer része.

Ezzel a GPS-alapú szerkezettel követik a játékosok mozgását. A jeladóban giroszkóp is van, hogy mérjék a felsőtest hajlásait, forgásait, valamint gyorsulás- és iránymérő szerkezetet is beépítettek. Az edzéseken mérhető vele egy-egy futballista összfutásmennyisége, a futások, sprintek gyakorisága, sebessége és iránya. A tréningek végén minden játékosról tudható, hogy milyen teljesítményt adott le. A számok nem hazudnak, így jó motivációs eszközként is hatnak.

Az NB I.-et még nem lendítette fel a szoftver

Hazánkban is akad olyan elemző-rendszer, amelyet már a magyar klubok zöme, sőt az MLSZ is használ. Az InStat érkezését vegyes érzelmekkel fogadta a honi szakma. A cég regionális vezetője egy korábbi interjújában azt mondta, akadt olyan magyar edző, aki azt mondta, hogy ő saját szemével jobban látja, mi történik a meccsen, vagy egy-egy játékos hogy szerepel. Ettől függetlenül a rendszer alkalmazásában volt komoly előrelépés az elmúlt időszakban, most már éppen itt lenne az ideje, hogy ez a színvonalon is meglátszódjon.

De nemcsak a futballban, hanem szinte az összes csapatsportban is megtaláljuk a videó- vagy adatelemzőket, akik például a tengerentúli major sportokban a szakmai stáb megbecsült tagjai. Az ő munkájuk szerves része a csapat kialakításakor, a játékstílus, vagy éppen a megfelelő játékrend elképzelésénél nagyon fontos elem. A jégkorongban például a sorok kialakításakor döntő mértékben számítanak az általuk készített elemzések.

Nem csak a futballban hódít

Az NBA-ben már három éve bizonyított, két éve pedig az NHL-ben is átvették az SAP által támogatott HANA elnevezésű adatbázis-kezelő szoftvert. Nem rég vezették be az úgynevezett player-tracking technológiát, amellyel valamennyi NHL-meccs valamennyi hokisának mozgását, cselekményét valós időben, virtuálisan lehet követni. Így könnyeben kielemezhetővé válnak az egyes sorok, párok, támadások, védekezések működése, a lövések minősége, ereje, pontossága.

A tengerentúlon már sokkal korábban felfedezték a statisztikák fontosságát. Az NHL-ben rövidesen elkészül a bajnokság 1917-től lejátszott összes meccsének jegyzőkönyve, ami az érdekességeken túl komoly szakmai tanulságok levonására is képes lesz. Az SAP-nak amúgy már több mint 500 ügyfele van a sport és szórakoztatót iparban. Az NBA, az NHL mellett az NFL is alkalmazza, de már teniszben, sőt vitorlázásában (Sailing Analytics) is alkalmazzák a számítástechnika lehetőségeit.

Ha már statisztikai elemzések, feltétlen meg kell említeni Billy Beane esetét, aki középszerű baseball-játékos karrierje után éppen az adatbázisokba vetett hite repítette az MLB-ben szereplő Oakland Athletics csapatfőnöki székébe. Történetét a Pénzcsinálók című filmből is ismerhetjük. Beane karrierje után játékosmegfigyelő lett, és kidolgozott egy rendszert, amiben olcsó, mégis sok sikert hozó játékosokat szerződtetett. Az eredmények pedig őt igazolták, az Oakland 2000 és 2003 között négy egymást követő évben jutott be a rájátszásba, miközben előtte hét éven át nem sikerült nekik.

A szakmai munkán túl a szórakoztatásban is komoly szerepe van már a videó- és adatelemzők munkájának. Ma már nincs a világon komoly és kevésbé komoly sportesemény, amelyről ne jelenne meg élő eredménykövetés. Sokszor már a tv-jel megérkezése előtt, a monitoron látjuk, ha egy csapat gólt lőtt, büntető hibázott, vagy ki ért elsőként a célba.

A videó- és adatelemző szoftverek bármilyen információt képesek megmondani, előre tervezni, sportolók erősségeit és gyengéit megmutatni. Egyet nem tudnak, a sportolók helyett lejátszani a meccseket. Amíg pedig az emberi kéz, láb ott van, addig a hibázás lehetősége is. Így aztán a sport marad a maga kiszámíthatatlanságával továbbra is sokak öröme.