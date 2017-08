Mesteri bokamozdulatból lőtte 200. PL-gólját Rooney a City ellen

Fantasztikusan alakul Wayne Rooney visszatérése az Evertonba, második meccsén ugyanis második gólját lőtte, ráadásul nem is akármilyet:

ez volt a 200. gólja a Premier League-ben,

ennél többet csak Alan Shearer szerzett, ő 260-ig jutott. Ezzel remek sort folytatott Rooney, hiszen az 50. és a 100. PL-gólját is a Manchester City ellen szerezte.

Rooney a 35. percben talált be a második fordulóban a City ellen, ezzel vezet az Everton a hétfő esti meccsen. Ha nyernének a vendégek, dobogón maradhatnának a Manchester City és a teljesen újonc Huddersfield Town mellett, rajtuk kívül még a West Bromwich Albion is 100 százalékos két meccs után, nekik, ahogy a jelenleg 1-0-ra vezető Evertonnak is 2-0-s a gólkülönbségük. Erre minden esélyük meg is van, hiszen a félidő végén a City-védő Kyle Walkert második sárgával ki is állították.

A meccs este 9-kor kezdődött, cikkünket folyamatosan frissítjük.