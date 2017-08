Itthon KO-zták a Videotont: 0-4 az Európa Ligában

Öt év után juthatott volna ismét Európa Liga-csoportkörbe a Videoton, akkor még Paulo Sousa edzősége alatt sikerült a bravúr: egy Trabzonspor elleni dupla 0-0-s playoff-párbaj után tizenegyesekkel sikerült kiharcolni a bejutást.

A szerb Partizan elleni csütörtök esti visszavágó is 0-0-ról indult a gól nélküli első meccs miatt, a múlt heti találkozóhoz képest némileg támadóbb felállással ment neki a mérkőzésnek a magyar csapat.

Be is kezdett a Videoton, mert az előre felfutó Nego kapásból eresztett el egy lövést a negyedik percben, de a vendégek kapusa bravúrral védett. De hiába volt jó a kezdés, mert egy nagy hibából gólt szerzett a Partizan. Egy lecsorgó labdát Szuljics nem tudott levenni az ellenfél tizenhatosa előtt, elvették tőle, négy vendégjátékos rohanta le a hátul maradt két Vidi-védőt, végül Tawamba fejezte be góllal az akciót. Innen nagyon nehéz dolga volt a magyar csapatnak, mert két gól kellett volna a továbbjutáshoz a Partizan idegenbeli találata miatt.

Mindenesetre nem omlott össze a Videoton, maradt támadásban, jöttek is a helyzetek, Lazovicsnak két lehetősége is volt az egyenlítésre, de Henty is betalálhatott volna. A fölény megmaradt a folytatásban is, mert a Videoton többször is szépen felépített támadásokat vezetett, csak ezeket nem sikerült góllal befejezni.

6 Galéria: Itthon KO-zták a Videotont Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A másik oldalon viszont újabb gól született: Djurdjevics kapott egy labdát, ami elment a szerelni próbáló Fiola mellett, a szerb játékos az üresen érkező Soumah-nak passzolt, ő pedig az üres kapuba gurított. 2-0-ra ment a Partizan, ezek után már három gól kellett volna a Videotonnak. Ráadásul a vendégek nem sokkal később megúsztak egy pirosat is, mert Szuljics gólhelyzetben ugrott volna ki egy védelmi hiba után, a szerbek utolsó embere felborította, de csak sárgát kapott.

Aztán az első fél óra végére már a harmadikat lőtte a Partizan. Megint azzal indult az egész, hogy nem ért oda az egyik videotonos egy labdára, Jankovics megindult a szélen, majd középre játszott, ahol Djurjdevicsnek már csak a kapuba kellett belsőznie. A továbbjutás ezzel biztosan eldőlt, az viszont eredmény nem változott a szünetig, pedig a Partizannak voltak még veszélyes kontrái.

A második félidő elején még nagyobb bajba került a magyar csapat, mert Juhász Rolandot második sárgával kiállították, így emberhátrányban kellett lehozni a hátralévő időt.

A Videoton azért támadgatott, meg is voltak a helyzetei, de ezeket ugyanúgy nem tudta belőni, ahogy a meccs elején, a Partizan pedig már nem erőltette a játékot túlságosan.

6 Galéria: Itthon KO-zták a Videotont Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A 87. percben Djurdjevics lőtt még egyet, de nem osztott, nem szorzott, a Partizan pedig 4-0-val ment tovább az Európa Liga-csoportkörbe.