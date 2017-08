Most csak csendben nyert a PSG

A harmadik forduló játszották a francia futballbajnokságban és harmadszor nyert Neymarral a Paris SG. A brazilnak ezúttal egy majdnem gólpassz jött össze, 3-0 lett a hazaiaknak, Real Sociedad vezeti a spanyol, Hamburg a német bajnokságot.

Nem volt egy olyan meccs, amelyet sokszor vissza szeretnénk nézni. Dolgozott a Paris SG a sikerért, de pont csak annyit, hogy az simán meglegyen. A St. Etienne pedig túl udvarias vendég volt. Bár volt két ziccere is, azért sokat nem tettek azért a vendégek, hogy meglepetést okozzanak.

Ha már szürke volt ez a meccs, Neymar is szürke volt. Persze a cselei most is élményszámba mentek, de komoly megoldása nem volt a meccsen. Talán csak annyi, hogy a második párizsi gólnál Neymar szabadrúgása után Marquinhos melléről lepattanó labdát Thiago Motta rúgta be. Motta amúgy tavaly egyetlen gólt sem rúgott a bajnokságban, nem véletlen örült ennyire.

Szóval, simán nyert a Paris SG, de ez nem volt olyan siker, amelyet különösebben értékelni lehetne, mondjuk úgy, Bajnokok Ligája szinten. A 89. percben Edinson Cavani meglőtte a második gólját, ezzel a PSG nemcsak ugyanúgy száz százalékos, mint az AS Monaco, hanem Cavani a most szerzett két góljával utolérte a monacói Radamel Falcaót, mindkét játékosnak 5-5 gólja van.

Ligue 1, 4. forduló:

Paris SG-St. Etienne 3-0 (1-0)

Csapat J Gy D V Rg Kg Gk P 1 Paris SG 4 4 0 0 14 2 12 12 2 AS Monaco 3 3 0 0 8 3 5 9 3 Saint Etiénne 4 3 0 1 5 3 2 9 4 Olympique Lyon 3 2 1 0 9 4 5 7 5 Olympique Marseille 3 2 1 0 5 1 4 7 6 Bordeaux 3 1 2 0 7 5 2 5 7 Angers SCO 3 1 2 0 5 3 2 5 8 Troyes 3 1 1 1 3 3 0 4 9 Montpellier 3 1 1 1 2 2 0 4 10 Strasbourg 3 1 1 1 4 5 -1 4 11 Nice 3 1 0 2 3 3 0 3 12 Caen 3 1 0 2 2 2 0 3 13 Lille 3 1 0 2 3 5 -2 3 14 Guingamp 3 1 0 2 3 6 -3 3 15 Nantes 3 1 0 2 1 4 -3 3 16 Toulouse 3 1 0 2 5 9 -4 3 17 Rennes 3 0 2 1 4 5 -1 2 18 Dijon 3 0 1 2 3 9 -6 1 19 Metz 3 0 0 3 1 6 -5 0 20 Amiens SC 3 0 0 3 0 7 -7 0

Meglepő, de persze ez csak a sorsolás miatt van, a Real Sociedad áll a spanyol táblázat élén. A baszk csapat a második meccsét is nyerte a bajnokságban. Nagyon simán verte a Villarrealt, amely a második meccsét is bukta és utolsó helyen áll jelenleg. Akármi is lesz a további meccseken, a sárgák ott is maradnak a jövő hét végig. Ráadásul olyan történt velük, mint még soha. Amióta élvonalbeli csapat a Villarreal még sosem kezdte két vereséggel az idényt.

Primera División, 2. forduló

Real Sociedad-Villarreal 3-0 (3-0)

Csapat J Gy D V Rg Kg Gk P 1 Real Sociedad 2 2 0 0 6 2 4 6 2 Real Madrid 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Barcelona 1 1 0 0 2 0 2 3 4 Eibar 1 1 0 0 1 0 1 3 5 Leganés 1 1 0 0 1 0 1 3 6 Levante 1 1 0 0 1 0 1 3 7 Valencia 1 1 0 0 1 0 1 3 8 Atlético Madrid 1 0 1 0 2 2 0 1 9 Girona 1 0 1 0 2 2 0 1 10 Espanyol 1 0 1 0 1 1 0 1 11 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1 12 Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 0 0 1 13 Getafe 1 0 1 0 0 0 0 1 14 Celta Vigo 1 0 0 1 2 3 -1 0 15 Deportivo Alavés 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Las Palmas 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Málaga 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Real Betis 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 Deportivo La Coruna 1 0 0 1 0 3 -3 0 20 Villarreal 2 0 0 2 0 4 -4 0

A Bundesliga második fordulójában vendégsiker született. A Hamburg 3-1-re tudott nyerni Kölnben úgy, hogy az 59. perctől, az albán Mergim Kavraj kiállítása miatt tíz emberrel küzdött. A Hamburg vezeti jelenleg a német bajnokságot, az Augsburg elleni hazai siker után másodszor is nyerni tudott.

A játékvezető sérülése és cseréje, illetve a hamburgi Mergim Mavraj kiállítása miatt a második félidőben 13 perc volt a megítélt hosszabbítás.

Bundesliga, 2. forduló

FC Köln-Hamburg SV 1-3 (0-2)