Így ki lehet kapni

Nem kezdtük rosszul a meccset, Guzmics úgy 150 másodperc után remek beadást fejelhetett volna kapura, de nem találta el, a következő emlék pedig már az, hogy Cristiano Ronaldo lő nagyon 19-ről, Gulácsi meg fölé tolja.

A szöglet után Pepe fejelt közelről, a labdát mindenki csak nézte, de centikkel mellé ment.

Nem mondhatni, hogy miénk volt az első 10 perc, de utána szépen feljöttünk, és több ígéretes támadást is vezetett a csapat. Helyzetig nem jutottunk, mert az utolsó passz nem sikerült, de mezőnyben nem voltunk rosszabbak az Európa-bajnoknál.

Nem ütött még 30 percet az óra, mikor teljesen megváltozott a meccs: Priskin lekönyökölte Pepét, a holland bíró egyből pirossal kiállította. Az ismétlésből nem lehetett ember a Fradi-stadionban, aki ne ismerte volna el, szándékos volt. A csatár biztosan nem akart ütni, ekkorát végképp nem, az egész valahogy túl jól sikerült, vitathatatlan, hogy a kiállítás jogos volt. Még akkor is, ha Pepét találta el - másnak valószínűleg nem is ment volna oda így Priskin, és nem is próbálta volna megtaposni, amint azt most tette. A védő szemöldöke felszakadt, de tudta folytatni gond nélkül.

Bernd Storck csapata még emberhátrányban is állta a sarat, csak az első félidő utolsó öt percére szorult be. André Silva el is jutott a ziccerig - bár valószínűleg lesről -, de az ötös sarkáról eleresztett lövését Gulácsi simán kiütötte.

Ez volt a vendégek legnagyobb helyzete a szünetig, 0-0-val mentünk pihenni.

A második félidőt viszont csak három percig bírtuk: Ronaldo elment a balon, az alapvonalról az ötösre ívelt, André Silva két méterről a kapuba stukkolt. Kihagyhatatlan labdát kapott a négyszeres aranylabdástól, 0-1.

A szokásos gól utáni lazázás hibájába a portugálok is beleestek, a középkezdés után azonnal egyenlíthettünk volna, Pátkai lőtt kapásból 16-ról, 30 centit tévesztett, jó kis lövés volt, és a legnagyobb magyar helyzet.

A folytatásban már teljesen egyoldalúan alakult a meccs, a portugáloknál volt a labda, megtartani nem igen tudtuk, ahogy telt az idő, már megszerezni is alig. A védekezésünk viszont rendben volt, nem záporoztak a labdák Gulácsi kapujára.

A 83.-ban Ronaldo lőtt közelről, és ha Fiola nem csúszik be, és pattan meg rajta a labda, könnyen lehet, hogy be is akad a felsőbe, így szöglet lett. Nagy mentés volt.

Hogy milyen jók voltunk 10-en, azt bizonyítja, hogy a 93. percben egyenlíthettünk volna, legalábbis Fiola hat méterről fejelhetett, de csak a kapus kezébe. Más kérdés, les volt, nem adták volna meg, de a lelkesedés és a szervezettség szép helytállást eredményezett. Most nem lett 3-3, mint az Eb-n, de ha tizenegyen vagyunk végig, az iksz simán összejöhetett volna megint, sőt.

A magyar válogatottnak a meccs előtt matematikai esélye még volt a második, pótselejtezős hely megszerzésére, reális valójában már a sorsolásnál sem. A vereséggel minden reményünk elment a második pozícióra.

Portugáliának 21, Svájcnak 24 pontja van, Magyarországnak 10.

A következő selejtezőn, Svájc ellen kint - október 7. - ráadásul Dzsudzsák sem játszhat - a bírót tapsolta meg egy sárgáért - , aztán itthon, Feröer ellen zárunk október 10-én. Ha utóbbiakat verjük, akkor biztosan meglesz a csoport harmadik helye.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Fernando Santos, a portugál kapitány először a sérült Fabio Coentrao állapotáról mondta el, hogy egyelőre még nincs információ, mennyire komoly a sérülése (25 perc után kellett lecserélni).

"Számítottam rá, hogy nehéz meccs lesz, és az is lett belőle. Arra viszont nem, hogy két csatárral kezdenek a magyarok, Storck meglepett. Jól reagáltunk rá, már az első 30 percben eldönthettük volna a meccset, a kiállítás viszont mind a két csapatot megzavarta. A vezetés és az emberelőny után nem gondoltam, hogy visszavesz a csapat, de a győzelem teljesen megérdemelt. Bernardo Silva beállítása után sokkal jobb lett a szélső játék, de így is nehéz volt felvenni a fizikálisan erős magyarok ellen a küzdelmet. A győzelem volt a fontos, nem a gólkülönbség" - mondta a portugál menedzser.

Bern Storck folytatta, azzal, hogy egy vereség általában szomorú, de ez a mostani bosszantó volt. Bosszantó, mert 30 perc után, a kiállítás után máris át kellett alakítani a csapat szerkezetét.

"Bravúrosan játszottunk, de hibák így is voltak. Ha portugálok ellen gólt kapunk, egyébként is nehéz lenne fordítani, de egy ilyen helyzet után különösen. Még így is meg volt a lehetőség, és ha az utolsó pillanatban egy kis szerencsénk van, akkor akár most ünnepelhetnénk is az egy pontot.

De a csapat így is keményen harcolt, amelyet a csodálatos közönség minden egyes akció után tapssal hálált meg. Gratulálok a csapatomnak, megcsinálták, amit elterveztünk

- értékelt Storck.

Azt mind a két szakember egyértelműen kifejtette, eddig sem foglalkozott, és most sem akar foglalkozni a játékvezetéssel.