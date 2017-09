Románia Felcsútjába is politikus önti a pénzt

A román képviselőház elnöke az orbáni és ceausescui álmokat követve egy falusi csapatból akar meghatározó klubot építeni. A román-bolgár határ közelében fekvő 2300 fős Saelele csapata évente akar osztályt lépni, első osztályú játékosok igazolnak a friss harmadosztályú csapathoz, ami hamarosan 4,2 millió eurós stadiont is kaphat.

A történet kulcsfigurája, a román politikus és üzletember, Liviu Dragnea, aki a Teleorman megyei Saelele faluban töltötte gyermekkorát. Dragnea pártelnökségig és a képviselőház elnöki posztjáig jutott. Kétes üzletei miatt a 2000-es évektől egyszerűen csak helyi bárónak nevezték. Majd a fejébe vette, ha törik, ha szakad, valami maradandót fog alkotni a román futballban is.

Látogasson el Ceausescu idejébe

Egy fontos nap a klub életében 2016. augusztus 7-e. Liviu Dragnea gyerekkori falujában megállt az idő, látogasson el Ceausescu idejébe címmel tudósított az Adverul, országos román napilap, amikor a szocdem elnök, egy idősek otthonát adott át, illetve a helyi futballnak is beígért mindent.

A helyiek vörös szőnyeggel és egy ezüsttállal várták, amelyre belevésték:

„A kiválóság jutalma Liviu Dragneának. Saelele községe fejlesztéséhez és a labdarúgás minőségi szintjének emeléséhez”

Dragnea 2000-ben lett Teleorman megyei tanács elnöke, majd utána háromszor is újraválasztották. A Szociáldemokrata Párt helyi elnökeként egészen az országos pártelnöki székig vitte, az Emil Boc-kabinetben a miniszterek és a pártvezetés közötti kapcsolatért felelt, majd a Képviselőház elnöke lett.

2008 után a Korrupcióellenes Igazgatóság azzal vádolta meg, hogy iratokat hamisított azért, hogy uniós forrásokhoz jusson egy új határátkelőhely megépítéséhez a szomszédos Bulgáriába. Tanácselnökként nagyon alacsony áron privatizált állami ingatlanokat. Közbeszerzésen nyert pályázatokat, amelyek szintén gyanúsak voltak. 2012-ben pedig választási csalásokkal kapcsolatban merült fel a neve.

2015-ben egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Traian Băsescu volt államfő leváltásáról 2012-ben rendezett népszavazással kapcsolatos perben. Egy évvel később ez jogerőre emelkedett. Priusza miatt nem lehetett az év végén miniszterelnök, holott a PSD–ALDE-koalíció 54 százalékkal nyerte a választásokat. Dragnea tehát a hivatalos bírósági ítélet után négy hónappal állt azon a bizonyos vörös szőnyegen.

Eddig azonban be is tartotta, amit ígért. Pénzt és játékosokat hozott, évente nagyjából 100 ezer eurós a klub költségvetése, amiből a tervek szerint évről-évre haladva egészen a legjobbak közé juttatja a Vointa Saeleleét. Olyan béreket ígért, amelyeket néhány első osztályú klub játékosai is megirigyelnének. Angliából is igazolták már, az ötödosztályból egy japán légióst vett. A Steaua Bucurestivel Bajnokok Ligájába jutott Valentin Badeát és Sorin Parashivot is elhozta a csapatnak. Előbbi menedzser, utóbbi elnök lett.

Dübörög a futball Teleormanban

Természetesen a pénz még kevés a hódításhoz, így most a harmadosztálynak megfelelő Liga III-ban olyan játékosok is kellenek, akik elég erősek ahhoz, hogy a következő évben ismét lehessen egy szintet lépni. Pont ezért érkezett Badea és Paraschiv, a két korábbi futballista a kapcsolatai révén olyan játékosokat csábít vidékre, akikkel sima lesz a másodosztályba a feljutás. Olyan béreket (3500 lej, ami 230 ezer forintnak felel meg) fognak fizetni a játékosoknak, amelyekhez hasonlót keres például az élvonalban szereplő Chiajna, ACS Poli, vagy a Juventus Bukarest néhány futballistája.

Fotó: Vointa Saelele / Facebook

Az elnök és a menedzser olyan játékosokat akar odavinni, akik korábban az első osztályban és külföldön is bizonyítottak, de jelenleg nincs klubjuk. Ilyen például Costin Curelea, aki felnőtt válogatott is volt, az első osztályban 122 meccse és 22 gólja volt. Vagy Viorel Ferfelea, aki szintén több mint száz élvonalbeli meccsel rendelkezik. Ez a recept is ismert már valahonnan.

A harmadik recept: új stadion

A harmadosztály rövidesen indul Romániában, de már lázasan folyik a készülődés az esetleges feljutás utáni időkre. Akkor már stadion kell, és lesz is. Nem Saelele falucska életét fogják egy ilyen volumenű beruházással megzavarni, a csapat a húsz kilométerre fekvő, 22 ezer lakosú Turnu Magurelébe költözik. A tervek már elkészültek, a stadion költségvetése pedig 4,2 millió euró.

Fotó: Picasa

Az én kis falum

A Gazeta Sporturilor cikke érdekes összehasonlítást tesz, amelyben Nicolae Ceausescut és Orbán Viktort rakja egymás mellé. Megemlítve a román diktátor focimániáját is. Ceausescu 1973-ban alapította szülővárosa csapatát, az FC Olt Scornicestit, amely gyorsan lépdelve előre úgy nyerte meg az 1979-es román másodosztályt, hogy az utolsó meccsen 18-0-ra verte a szomszéd település csapatát, az Electrodul Slatinát, így jobb gólkülönbséggel feljutott.

1979-től tizenegy éven át szerepelt az élvonalban, egy sor válogatott játékost igazoltak és egy 18 ezres stadiont is kapott a néhány ezres falu. A rendszerváltás után gyorsan süllyedt és ma már az amatőr ligában szerepel.

A lap megemlíti Orbán Viktor Puskás Akadémiáját, amelyről azt írja, hogy a Felcsút FC falusi csapatból alakult. A miniszterelnök által 2007-ben alapított Puskás Ferenc Akadémia és a falu lakosságát kétszeresen is meghaladó 4000 ezres stadion is szóba kerül, valamint az is, hogy négy olyan korábbi akadémista van, aki végül eljutott a válogatottig.