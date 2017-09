James most érkezett meg igazán a Bayernbe

A címvédő Bayern München magabiztos, 3-0-ás győzelmet aratott a Schalke 04 vendégeként a Bundesliga ötödik fordulójában.

A vezetést Lewandowski szerezte meg 11-esből a 25. percben, négy perccel később James Rodríguez talált be, miután a Bayern a saját 16-osánál támadta le a Schalkét. A Real Madridtól nyáron érkező játékosnak ez volt az első gólja a klubban, de gólpasszt is adott, és a büntetőt is ő harcolta ki. Az ő labdája pörgött fel Naldo kezére.

A végeredményt Vidal állította be a 75. percben, a 16-osnál mindenkit megkeverő Rodrígueztől kapott remek labdát.

A Bayern eddig öt bajnokijából négyet megnyert, vezeti is a bajnokságot 12 ponttal, igaz a szerdára hagyott meccsek után visszaeshet.

A Lipcse Gulácsi Péter helyett a szezonban most először Mvogót próbálta ki a kapuban. A svájci kapus elég gyorsan gólt is kapott, az Augsburg lefutotta az ellenfél védelmét és már a negyedik percben betalált, a végeredmény is az 1-0 lett.

Bundesliga, 5. forduló: