Kétgólos vezetés után baltázta el a három pontot a Bayern

Péntek este lejátszották a Bundesliga hatodik fordulójának első meccsét, ahol a Bayern München a Wolfsburgot fogadta. A papírforma szerint hoznia kellett volna a meccset a hazaiaknak és sokáig úgy is tűnt, hogy ez lesz a helyzet, a Bayern azonban kétgólos előnyt szórakozott el és végül csak egy 2-2-es döntetlenre futotta nekik.

A címvédő komolyan bekezdett, Vidal és Boateng is helyzetbe került, de gólt nem tudtak szerezni. A 33. percben aztán Lewandowskit buktatták a tizenhatoson belül, amiért büntetőt is kapott, ezt pedig magabiztosan értékesítette is a lengyel csatár.

Nyolc perccel később a Bayern a félpályán tudott labdát szerezni, Robben pedig passzolás helyett úgy döntött, elenged egy lövést a tizenhatos vonaláról. Nem volt különösebben jó löket, de megpattant egy wolfsburgi védőn, Casteels pedig így nem tudta védeni, ezzel pedig már 2-0-ra vezetett a Bayern.

A második félidőben Ulreich kapus hibázott óriásit, fél kézzel próbálta meg hárítani Maximilian Arnold szabadrúgását, de ügyetlenül ért a labdába, így szépíteni tudott a Wolfsburg. Robben és Ribery is visszaállíthatták volna a kétgólos vezetést, de egyiküknek sem jött össze a gól.

A Wolfsburg aztán végül meg is büntette az eredménytelen támadásokat, Daniel Didavi ugyanis fejesgóllal fejezett be egy kontrát, ezzel beállítva a 2-2-es végeredményt.