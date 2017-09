Egyre viccesebben alakul a Cavani–Neymar-vita, azaz hogy ki is rúgja a jövőben a csapat büntetőit. A spanyol AS című lap most arról írt, hogy Nasszer El-Kelaifi,

a klub tulajdonosa egymillió eurós bónuszt ajánlott az uruguayinak, hogy engedje át a tizenegyeseket csapattársának.

Egy hete, a Lyon elleni bajnokin támadt vita abból, hogy az eddig a szabadrúgásokat és a büntetőket elvégző Cavani elől az egyik szituációban Neymar elvette a labdát. Később - állítólag - a brazil nyilvánosan, a csapat előtt kért bocsánatot. Majd nem sokkal később Unai Emery, a csapat edzője is megszólalt, egyértelműsítette, Cavani az első, Neymar a második büntetőrúgója.

A spanyol lapok szerint Cavani szerződésében van egy bónusz, egymillió eurót kap, ha ő lesz a csapat házigólkirálya a bajnokságban. Most a dolog úgy változott volna, hogy ezt a pénzt akkor is megkapja, ha nem ő lesz a gólkirályuk, cserébe a büntetőket átengedi Neymarnak. Az El Pais szerint ezt az alkut Cavani visszautasította. A PSG-től cáfolták magát az alkut is, de hát El-Kelaifi a civakodás után azt is cáfolta, hogy probléma lenne a két sztár között, egy hete azt mondta, a balhét csak az újságírók találják ki.

Talán emiatt is tapintható a feszültség a PSG öltözőjében, és a szakvezetés a játékosokkal, Thiago Mottával és Thiago Silvával egyeztetett, hogy megoldást találjanak a problémák enyhítésére.

A PSG a hétvégén első pontjait veszítette, miután Montpellier-ben 0-0-t játszott. Neymar a keretben sem volt, a lábujja megsérült az edzésen.

Cavani eddig mind a hét meccsen játszott, hét gólt szerzett, egyet tizenegyesből. Neymar ötször lépett pályára, négy gólnál jár.

A Paris SG még így is egy ponttal vezet a címvédő AS Monaco előtt. Szerdán jön az első nehéz meccsük a szezonban, a BL-ben Münchenbe mennek, a Bayernhez.