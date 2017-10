Kilenc emberrel a kapuban sem lehetett védeni Lewandowski lövését

Lengyelország Örményország ellen biztosíthatja be a világbajnokságon való részvételét, ezért esélyeshez méltóan rögtön be is kezdett: Kamil Grosicki más a harmadik percben megszerezte a vezetést.

A lengyelek már az első félidőben le akarták rendezni a találkozót, a 18. percben Robert Lewandowski szabadrúgásból szerzett pazar gólt, majd a 25. percben is eredményes volt ezzel a nem mindennapi találattal:



Örményország az első félidő végén még szépíteni tudott, így 1-3-mal mentek szünetre a csapatok. Amennyiben Lengyelország most győz, akkor 22 ponttal garantáltan továbbjut a csoportból (legrosszabb esetben másodikként, de ha Dánia és Montenegró döntetlent játszik, akkor megvan a csoportelsőség).

A másik 18:00-ás meccsen Csehország 1-0-ra vezet Azerbajdzsán ellen, de a meccsnek már nincs tétje.