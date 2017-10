Összeomlás: 5-2-re verte Svájc a magyar válogatottat

A magyar válogatottból több kulcsember is hiányzott a szombat esti, már tét nélküli vb-selejtezőről: a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs és Fiola Attila eltiltás, Gera Zoltán és a támadó Szalai Ádám sérülés miatt nem lehetett ott. Utóbbi helyett egy újoncot, a diósgyőri Ugrai Rolandot nevezte Bernd Storck a kezdőbe.

A hazai csapat nem sokat tökölt a mérkőzés elején, egyből neki ugrott a magyar válogatottnak. Shaqiri harmadik percben leadott lövése után sorra jöttek a lehetőségeik, lesről már a kapufát is eltalálták, nekünk a tizedik percre sikerült kicsit kijönni a szorításból.

A kezdeti rohamok után a svájciak is visszavettek egy kicsit, de a magyar válogatott középpályáját továbbra is könnyedén játszották át, néhány bátor megindulása Storck csapatának is volt, ám ezek az ellenfél térfelén elhaltak.

Aztán a 18. percben elkezdődött az összeomlás.

Gulácsi kapott egy hazaadást, elpattant tőle a labda, és hiába nyúlt utána, lecsapott rá Granit Xhaka, ezzel megszerezte a vezetést. Rettentő kínos gól volt.

Pedig azelőtt nem volt reménytelen a játékunk, viszont ezek után hamar jött a második bekapott gól: a tizenhatos sarkánál üresen érkezett Fabian Frei, és megeresztett egy lövést, ami út közben megpattant Bese Barnabás lábán, Gulácsinak nem volt esélye védeni. Így lett 2-0 oda.

Pár percre megrogyott a magyar válogatott játéka, ráadásul sérülés miatt Bese Barnabás is kidőlt. A svájciak nem álltak le, rohamoztak tovább, idővel azért a mieink is megindultak előre, de elég gyámoltalanok voltak ezek a támadások, kapura meg pláne nem volt veszélyes a csapat.

Aztán a szünet előtt megszületett a harmadik svájci gól a magyar válogatott közreműködésével. Előbb a meglepett Nagy Ádámtól vették el a labdát a mi tizenhatosunk előtt, aztán rögtön ezután a lassan reagáló Pátkai pattant le Shaqiriről, ő Steven Zuberhez passzolt, a svájci pedig hosszú sarokba helyezett laposan.

Az első félidőt három bekapott góllal hozta le a magyar válogatott, és az volt igazából a lehangoló, hogy a hazaiaknak nem is nagyon kellett megerőltetniük magukat ekkora előnyhöz.

Storck nem cserélt a szünetben, az összeomlás pedig folytatódott: a 49. percben Zuber úgy 25 méterről megeresztett egy lövést a bal felső felé, Gulácsi csak belecsapni tudott a labdába, ami a hálóban kötött ki. Védhetőnek tűnt, ezen a napon azonban semmi nem akart összejönni.

Nem úgy tűnt, hogy a svájciak meg akarnának állni, rohamoztak tovább, a magyar válogatott pedig teljesen beszorult. A következő gólt viszont mégsem az ellenfél szerezte, hanem a mieink: egy szöglet után Guzmics fordult kapura, és 4-1-re módosította az állást.

A becsületgólunk után leült a mérkőzés: a svájciak voltak még mindig az aktívabbak, de nagyon összetörni sem akarták már magukat a keddi portugálok elleni meccs előtt. Pedig lefaraghattuk volna a hátrányt két gólra a 76. percben, amikor Lovrencsics tök üresen érkezett a hazai kapu elé. Ennek a vége az lett, hogy bevetődve pont a kapu ellenkező végében álló svájci kapus kezei közé fejelt.

A hajrában már az ötödiket rúgta Svájc: Lichtsteiner bombázta keresztbe a labdát a tizenhatoson belülről: a külsővel meglőtt labda a hosszú kapufa vágódott a magyar kapuba: 5-1 volt, itt már erősen edzőmeccs hangulata lett a vb-selejtezőnek.

Nem ez lett a végeredmény, mert az újonc Ugrai fejelt egy gólt a végén a svájci kapus hibája után, így csak három góllal kaptunk ki, de sokkal jobban így sem mutat ez az 5-2-es vereség.

Bernd Storck csapata kilenc világbajnoki selejtezőn mindössze tíz pontot szedett össze, csak eggyel többet, mint Feröer. Kedden ellenük zárjuk hazai pályán a csúnya véget ért vb-selejtezős sorozatot hazai pályán.

A szövetségi kapitány a vereség után arról beszélt, hogy jól indult a meccs, aztán jött egy egyéni hiba, és Svájc utána nyomást gyakorolt ránk. "Kicsit saját magunkat vertük meg, a második félidő elején megint elkövettünk egy hibát, ezzel lett 4-0. Ennek ellenére a csapat megpróbált előre játszani, sikerült két gólt lőnünk" - értékelt az M4-nek. Stock szerint ilyen szinten nem lehet ilyen hibákat elkövetni, akkor gyorsan hátrányba kerülünk.

A csoport többi meccsén Portugália 2-0-ra verte idegenben Andorrát, míg Feröer hazai pályán végzett 0-0-ra Lettországgal.

Európai vb-selejtezők, 9. forduló: B csoport:

Svájc-Magyarország 5-2 (3-0)

----------------------------

Bázel, St. Jakob Park, 32 018, v.: Paolo Tagliavento (olasz)

gólszerzők: Xhaka (18.), Frei (20.), Zuber (43., 49.), Lichtsteiner (83.), illetve Guzmics (58.), Ugrai (89.)

sárga lap: Ugrai (35.), Elek (44.)