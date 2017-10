Valószerűtlen védés mentette meg a Unitedet

A Manchester United a Premier League nyolcadik fordulójában is veretlen maradt, kiszenvedett egy 0-0-t a meccset végigtámadó Liverpool ellen, de a forduló végére a Manchester City kétpontos előnnyel vezetheti a bajnokságot.

A Liverpool az első pillanattól kezdve óriási tempót diktált, és ebből nem is nagyon vett vissza. Folyamatosan nyomás alatt tartotta a Unitedet, amint lehetett, Coutinhóék letámadták az ellenfelet. A United szervezetten védekezett, de sokszor csak kereste a labdát, nagyjából 30%-ban birtokolták csak, és kapu elé se nagyon került. A Liverpool nem adott esélyt arra, hogy helyzetbe hozzák Romelu Lukakut.

A hazai csapat jóval többször is lőtt kapura, mint a kontrákra váró Manchester, és a helyzeteik is veszélyesebbek voltak. A legveszélyesebb kísérletük a 34. percben volt, egy szöglet után Matip lövését De Gea kapus spárgázta ki reflexből, aztán Coutinho és Szalah egymást zavarta a kipattanónál, így Szalah sem tudta már helyezni a lapos lövését.

A Liverpool továbbra is diktálta a tempót, de a félidő végén azért a United is életjelet mutatott, egy kényszerítő után Lukaku lőtt kapura, de Mignolet ki tudta ütni a középre érkező lövést.

Jürgen Klopp csapata a szünet után ott folytatta, ahol abbahagyta, egy pillanatra sem álltak le a rohamokkal, így a United teljesen beszorult a kapuja elé. Firmino és Coutinho folyamatosan veszélyeztette kaput, a jobb szélen tűnt sebezhetőbbnek a Manchester, ott találtak területet újra és újra.

Az 56. percben Emre Cant találták meg a kapuval szemben, de az ötméteres kapáslövés fölé ment. A Liverpool dominanciája maradt végig a második félidőben, úgy tűnt, a Manchester egyáltalán nem is akart támadni, de gól akkor sem tudott szerezni a Klopp csapata, amikor Szalah-t és Coutinhót is lecserélte. Sturridge és Oxlade-Chamberlain sem volt eredményes.

A döntetlennel együtt a United megismételte a legjobb szezonkezdéseit, nyolc forduló után 20 pontja van, de ha a Manchester City legyőzi a Stoke City-t, akkor az két pont előnybe kerülhet. A Liverpoolnak 13 pontja van, ezzel most a hatodik, de a később játszók miatt visszacsúszhat a kilencedik helyre is.