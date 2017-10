Csányi: Leekens rakta össze a mai belga válogatottat

A sajtótájékoztató – ami előtt már leleplezte magát és Georges Leekenst az MLSZ – legelején Csányi Sándor MLSZ-elnök megköszönte Bernd Storck munkáját, kiemelve, hogy a német kapitánnyal 40 év után újra ott volt az Európa-bajnokságon a csapat,

Csányi tájékoztatása szerint az MLSZ megszüntette a sportigazgatói posztot, Leekens mint felnőtt kapitány közvetlenül az elnökségnek felel, az utánpótlás-kapitányok pedig a főtitkár alá tartoznak majd.

Leekensre visszatérve elmondta, hogy a belga edző kétéves szerződést kapott féléves hosszabbítási lehetőséggel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2020-as Eb előtti selejtezők végéig szól a megbízatása, ha kijutunk az Eb-re, akkor marad a tornára is.

A belga mellett összesen két jelölttel foglalkoztak komolyan, bár az MLSZ listáján harminc név szerepelt. Csányi nem akart minden esetet külön értékelni, Herczeg András kapcsán elmondta, hogy megkérdezték, Marco Rossit és Bódog Tamást említve pedig azt mondta, hogy mindketten képesek lettek volna betölteni a posztot, ha úgy alakul.

"Több országgal versenyeztünk érte, de minket választott, ennek örülni kell" - mondta az MLSZ-elnök.

Innen a frissen kinevezett szövetségi kapitány, Georges Leekens vette át a szót. A 2010-es belga és a mostani magyar viszonyok összehasonlítása kapcsán az Index kérdésére így felelt:

„Belgiumban nagyon szerencsések voltunk, hogy milyen generáció jött ott össze. Ez ritka dolog, ilyen nem történik gyakran. Ugyanakkor, amikor nem jutottunk ki Ukrajnába (az Eb-re), mindenki leírta a csapatot, elmondta őket mindennek, elveszett generációnak nevezték őket. Én azt gondoltam és mondtam, hogy nem a szerencsét kell hibáztatni, az volt a baj, hogy nem próbálkoztak eléggé, hogy sokkal jobban kell akarni, sokkal többet kell tennie a játékosoknak a saját fejlődésükért. És persze nem csak a játékosoknak kell fejlődniük, de mindannyiunknak, az edzőknek is jobbnak kell lenniük, hogy jobb játékosokat neveljenek. Hazard például elment a francia bajnokságból Angliába, ahol olyan edzője volt és olyan közeg, hogy megkeményedett, kihozta magából a maximumot, és vállára vette a nemzeti csapatot is."

Leekens a 2012 Eb selejtezőin vezette a fiatal Belgiumot, nem jutottak ki, de a szerződését meghosszabbították a 2014-es vb végéig. Ennek ellenére 2012 tavaszán otthagyta belga padot, és elment a Club Bruges-höz, ahonnan pár hónap múlva menesztették. Arról, hogy egy olyan tehetséges társaságot, mint a mostani belga generáció, miért hagyott ott, nem beszélt.

Természetesen inkább az előtte álló feladatra koncentrál.

Magyarországon is lenniük kell tehetségeknek és a mi feladatunk, nemcsak az enyém, mindannyiunké, beleértve az elnök urat is, hogy fejődjünk, hogy megteremtsük a feltételeket, hogy jobb edzőket neveljünk, akik segíthetnek jobb játékosokat nevelni. De ehhez a játékosoknak is akarniuk kell, meg kell tenniük mindent, hogy jobbá váljanak.