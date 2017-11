Leekens: Fontos, hogy külföldre menjenek a futballisták

A magyar futballválogatott leendő szövetségi kapitánya, a belga Georges Leekens szerint az segítene a legtöbbet a magyar futballon, ha minél több futballista kipróbálná magát külföldön.

"Magyarország nagyon szép hely, Budapesten jó élni, de arra fogom ösztönözni a játékosokat, hogy próbálják ki magukat más helyeken" - idézi Leekenst a belga Sport/Voetbalmagazine.

A belga edző ezt annak kapcsán mondta, hogy már megnézett két NB I.-es meccset: a Ferencváros-Debrecent és a Honvéd-Puskás Akadémiát, és fontos a magyar bajnokság, mert a válogatott magja továbbra is innen fog érkezni. "De az kell, hogy legyen a cél, hogy a futballisták topcsapatokban játszanak külföldön. Beleértve azokat is, akik már eleve kint vannak"- mondta.

Leekens egyébként úgy látja, hogy hasonló a helyzet, mint amikor átvette a belga válogatottat legutóbb, vagyis a keret hatvan százaléka a hazai bajnokságban szerepel, ezért is fontos, hogy jó kapcsolatban legyen velük.

A belga edző elégedett a körülményekkel, megemlítette például, hogy a telki edzőközpontban egy négycsillagos szálloda is van, valamint épül a 67 ezres nemzeti stadion, és beszélt arról is, hogy mekkora elvárások vannak. "Az elsődleges, hogy a játékosok kikerüljenek most a negatív spirálból. Az Eb-n a nyolcaddöntős szereplés váratlan volt, és emiatt sokkal magasabb lett az elvárás is a válogatottal szemben".

Fontos célja lesz az is, hogy fiatalokat építsen be a felnőttválogatottba, ha már ebben olyan komoly tapasztalata van.