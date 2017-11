Tökön szúrják magukat, ha ilyen büntetővel bukják a vb-t

Egy büntetővel verte Svájc idegenben Észak-Írországot a vb-pótselejtező első meccsén. De milyennel: Corry Evans az 57. percben hátat fordított egy Shaqiri-lövésnek, felkarját a testéhez szorította, a labda a lapockájáról pattant ki.

Nagyon nehéz egyébként megállapítani, hol találta el a labda Corry Evanst, ugyanis másfél méterről rúgta telibe a támadó. Az álabbi videó első kameraállásából úgy tűnik, a felkarja, de az is a testéhez volt szorítva, nem keresi a labdát, nem emelkedik el a testétől. Ez a kamera viszont mélységet, teret nem mutat, mivel pont hátulról vette a játékosokat. Ha tovább nézzük, a többi kamerából viszont már a hátát találja el Shaqiri labdája, innen pattan ki messzire, nem is éri a felkart.

Ahogy az egyik kommentátor mondta, "minél többet nézem, egyre inkább úgy tűnik, a labda a hátán lévő 3-as számról pattant ki". (Corry Evans 13-asban játszik.)

Ovidiu Hategan játékvezető erre fújta be a tizenegyest. Amit Ricardo Rodriguez be is vágott, 1-0-ra győzött Svájc.

A román bíró döntése után rögtön felmerül, mi lett volna, ha van videóbíró a meccsen, és még használni is tudják. A vébén már - ha minden jól megy - lesz. Csak az északírek ezek után sanszosan nem lesznek ott, míg egy 0-0 után bármilyen, gólos svájci iksz elég lett volna nekik a kijutáshoz.