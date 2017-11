Akkora büntetőt nem kaptak meg az olaszok, hogy arra nincs szó

A spanyol Antonio Mateu három kezezést és két rúgást is elengedett a tizenhatoson belül az Olaszország-Svédország világbajnoki pótselejtezőn. A kezezések közül egy tűnt elég egyértelműen büntetőnek, ezt Barzagli követte el, míg az olaszoknak egy buktatás után járt volna hasonlóan jogosan büntető.

Persze szinte minden helyzetet meg lehet ítélni így is meg úgy is, leszámítva egy két esetet. Ezen ritka kivételek közé tartozott Lustig faultja Darmianon. A svéd védő előbb alászaladt egy beívelésnek, majd fordulásból, tiszta erőből térddel hasba rúgta a labdát átvevő Darmiant. Mateu nem ítélt tizenegyest, mert épp ennél az esetnél kezezést látott, noha az olasz egyértelműen combbal vette át a labdát, amit a visszajátszás is megerősített.

1192 Igen

132 Nem

Mateu talán azt próbálta meg kompenzálni, hogy az első félidőben két kezezést is elengedett az olasz tizenhatoson belül, amiket viszont lehet, hogy azért nem mert befújni, mert előtte Parolo buktatását sem fújta le a svéd büntetőterületen belül.

Íme az esetek, ki-ki eldöntheti, hány tizenegyest kellett volna még megadnia a spanyol bírónak.

Ez volt az első vitatott büntető a meccsen, Parolo átvette a labdát, a svéd meg hátulról térdhajlaton rúgta.

1088 Igen

213 Nem

Aztán következett nem sokkal később Darmian kezezése, a bíró továbbengedte.

855 Igen

376 Nem

Majd, még szintén az első félidőben ezt a megmozdulást is vétlen kéznek ítélte meg a játékvezető, Barzagli volt:

774 Igen

328 Nem

Lustig térdese még ehhez a három esethez képest is atombiztos tizenegyesnek tűnt, leszámítva Mateunál, aki a tegnapi formájában talán még akkor se engedett volna tizenegyest rúgni, ha végül büntetőpárbajra kerül a sor.

De az olaszok még ezt sem tudták kiharcolni, két meccsen nulla lőtt góllal, 0-1-es összesítéssel alulmaradtak a svédekkel szemben, így lemaradtak a vébéről.

A párharc végkimenetelét még a bírókkal mindig extrém kritikus olasz sajtó sem vitatta, csak a lustigos-darmianos esetet kérték számon Mateu Lahozon, és azt is csak azután, hogy egyértelműsítették: válogatottjuk kiesést érdemelt.