Az Arsenal lenyomta Tottenhamet, besűrítette a PL-t

Az Arsenal 2-0-ra győzte le a Premier League 12. fordulójában a Tottenham Hotspurt, így még sűrűbb lesz a bajnokság élmezőnye.

Arséne Wenger csapata egymás után játssza a rangadókat az angol bajnokságban, az előző fordulóban vitatható módon kikapott az első Manchester City-től, szombaton a harmadik Tottenham várt rá. Az Arsenalnak nagyon kellettek a pontok, egy vereséggel a középmezőnybe csúszhatott volna, távolodva a BL-t érő helyektől.

Az Arsenal az első félidő hajrájában döntötte el a meccset. A 36. percben szabadrúgás után Shkodran Mustafi fejéről, illetve a jobb kapufáról ment be a labda, majd a 41. percben Alexis Sanchez is betalált. A sokak által kezdőcsapatba követelt, és most ott is szereplő Lacazette-től kapott tökéletes keresztlabdát, amit már majdnem a gólvonalról bombázott hálóba.

Az Arsenal most 22 pontos a bajnokságban, ezzel pillanatnyilag az ötödik. A 31 pontos Manchester City, a 23-23 pontos Manchester United és Tottenham, valamint a 22 pontos Chelsea van előtte.