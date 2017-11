Guardiolával halmozza a rekordokat a ManCity

A Premier League 14. fordulójában a bajnokság élén álló csapatok nem tudnak hibázni. A Manchester City klubcsúcsot döntött, a Chelsea kiütéssel nyert, a Liverpool is győzött, ahol Mohamed Salah az új Luis Suárez.

A Manchester City 2-0-ra verte a Leicestert Gabriel Jesus (45. perc) és Kevin de Bruyne (49. perc) góljával. A győzelemmel a ManCity két rekordot is felállított. Sorozatban ez volt a tizedik bajnoki sikere, 1947-ben még másodosztályú csapatként kilenc győzelem volt a rekordja. Arra is csak egyszer volt még példa, hogy 12 forduló alatt 34 pontot szerezzen a csapat. 2011/12-ben volt ilyen a ManCity szezonrajtja, amikor meg is nyerte a PL-t. Pep Guardiolával erre most is elég jó esélye van, kilenc pont előnye van már most a második helyen álló Chelsea-vel szemben.

A hét közben kórházba került Jürgen Klopp vezetőedző a meccs előtt azt nyilatkozta, hogy egészséges, és csak az növeli az esélyét annak, hogy visszaessen, ha kikap a Liverpool. A Southamtpont 3-0-ra verte csapata, így egy darabig el is felejtheti a kórházat. A Liverpool első két gólját Mohamed Salah lőtte (31. és 41. perc), így a bajnokságban már nyolcgólos. A klubban korábban csak Robie Fowler tudott 12 forduló alatt nyolcat lőni. Salah minden sorozatot figyelembe véve már 14 gólos a Liverpoolnál. Mióta Luis Suárez elhagyta a klubot, egy egész szezont tekintve sem volt olyan játékos, aki ilyen sok találatot szerezzen. A Liverpool harmadik gólját Philipp Coutinho szerezte.

A Chelsea hozta a kötelezőt, a West Bromwichot simán verte, már az első félidőben vezetett 3-0-ra. Eden Hazard duplázott, Álvaro Morata és Marco Alonso talált még be.

Premier League, 12. forduló:

Bournemouth-Huddersfield 4-0 (2-0)

Burnley-Swansea City 2-0 (2-0)

Crystal Palace-Everton 2-2 (2-2)

Leicester City-Manchester City 0-2 (0-1)

FC Liverpool-Southampton 3-0 (2-0)

West Bromwich Albion-Chelsea 0-4 (0-3)

Arsenal-Tottenham Hotspur 2-0 (2-0)

A PL élcsoportja: