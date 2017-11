Ilyen hülye hibát nem sűrűn látni a focipályán

Tegnap mi is beszámoltunk arról, hogy 3-0–ra verte a Barcelona a Léganes csapatát a spanyol bajnokság 12. fordulójában, Suárez végre ismét betalált, ráadásul rögtön kétszer is és a nyáron igazolt Paulinho is lőtt egy gólt. Ezektől függetlenül azonban a meccs legjobb pillanata rögtön az első másodpercben meglett, amikor a Léganesnél kölcsönben játszó Amrabat látszólag elfelejtette, mi az a középkezdés.

Az történt ugyanis, hogy a kezdőkörben álló játékos a bíró sípját hallva nem lepasszolta a labdát, hanem megmagyarázhatatlan módon elkezdett előre futni vele, míg csapattársai és a Barca játékosai is megrökönyödve nézték, hogy mit művel. Rövidesen észbe kapott és megpróbálta visszapasszolni a labdát egy csapattársának, ekkor azonban a bíró már közbesípolt és a második másodpercben szabadrúgást ítélt a katalánoknak.

Nehéz lenne eldönteni, hogy a csapattársak arckifejezése a viccesebb, vagy az, hogy utána látszólag ő sem érti, hogy mit csinált, de az biztos, hogy ilyesmit ritkán látni a focipályán.