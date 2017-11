Dzsudzsák Balázs a hétvégén, Abu-Dzabiban a helyszínen tekintette meg az idényzáró Forma–1-es futamot, egyik csapattársával a Williams istálló vendégei voltak. A Nemzeti Sportnak adott interjút, amelyben azzal kezdte, hogy idén már nem nagyon tér haza, hiszen Ázsiában gyakorlatilag most indul be a szezon, a bajnoki meccsek mellett hazai és nemzetközi kupatalálkozók is várnak rá.

Beszélt a válogatottról, George Leekensről, a Hertháról és Dárdai Pálról, valamint a nagy magyar valóságról és arról is, hogy nem szokta olvasni a róla megjelent kritikákat.

George Leekensszel, de inkább a válogatottal kapcsolatban megjegyezte: a realitások és az elvárások nagyon távol állnak egymástól. Természetesen úgy lépnek pályára, hogy bárki ellen van esély, de azért a valóság nem ezt mutatja. Ha az összes rutinos játékos ott tud lenni, akkor tényleg bármire képesek, de ha négy-öt kulcsember hiányzik, akkor a legnagyobb problémát az jelenti, hogy – nem megfelelő a helyükre érkező pótlás.

Nincs sok olyan játékos, aki a válogatott ajtaján dörömbölne, pedig ezen a téren kell megtalálni a siker kulcsát, akár az U21-esek, az U19-esek vagy a fiatalabbak között, akik felnőtt szinten is eredményesek lehetnek, hiszen nagyon fontos Európa-bajnokság áll előttünk, amelyre nagyon szeretnénk kijutni.

Egyelőre nem lehet tudni, marad-e az al-Vahdánál, vagy máshol folytatja. A játékos – aki januárban ül le tárgyalni a szerződéséről – úgy fogalmazott: egy percig sem bánta meg, hogy ezt az utat választotta. Sokan a szemére vetették, hogy komoly karrier helyett inkább a pénz mellett döntött, szerinte azonban sokszor csak úgy be volt dobva a csapatok neve, miközben nem mindig volt mögöttük realitás.

„Nagyon-nagyon elégedett vagyok. Mindig oda kanyarodok vissza, hogy egy háromezerötszázas településről,

Nyírlugosról származom, és ezt büszkén vállalom itt, Abu-Dzabiban vagy a világ bármely más pontján is. Mindenkinek kívánom, hogy elérje ugyanezt.”

A Herthával kapcsolatban megjegyezte, nem az volt az igazi baj, hogy nem vett volna vissza a fizetési igényeiből, ha komolyan érdeklődik a berlini klub, de ők igazából csak ingyen vitték volna, vagy kölcsönbe, de egyiknek sem volt komoly realitása:

Hál’ istennek még mindig kivívom a teljesítményemmel, hogy nem dobálnak kölcsön, nem engednek el – egyszerűen van egy áram, és ha ezt valaki kifizeti, oda mehetek, ahová akarok. Most is ez a helyzet. Egy hónap múlva bárkivel tárgyalhatok, meglátjuk, milyenek a lehetőségek, és megpróbálunk úgy dönteni, hogy jó legyen.

Szerinte akkor sem biztos, hogy legyőztük volna Andorrát vagy Luxemburgot, hogy ha ő most éppen a Herthában vagy a Barcelonában futballozna. Dzsudzsák véleménye szerint az Emírségekben is lehet fejlődni, ahol új arcát ismerte meg a futballnak. Azt pedig kikéri magának, hogy bárki is megkérdőjelezze a tízéves válogatott múltját vagy a 93-szoros válogatottságát. Ettől függetlenül megjegyezte, hogy ő nem olvassa a róla megjelent kritikákat, sőt semmit sem olvas.

Egyet viszont nagyon határozottan leszögezett: az elő sem fordulhat, hogy nem jutunk ki a 2020-as Európa-bajnokságra, amelyen két csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt Budapest rendez. Pozitívan kell hozzáállni, hiszen ahol éppen most él, szinte mindenki pozitívan gondolkodik, ezért is nehéz néha visszatérni a magyar valóságba.

