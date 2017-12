A Van Nistelrooy-emlékdíj örökös győztese

Ciki 0-1-ről indult csütörtök este a Spanyol Kupában az első osztályú Villarreal a harmadosztályú Ponferradina ellen, az embéhármas csapat az első meccset otthon 1-0-ra nyerte.

Rutinmunkának ígérkezett, de így álltak hozzá a baszkok is szerdán, aztán mi lett a vége, ugye.

A Villarreal nem hibázott, bár a szünetben még mindig kiesésre álltak, jött gólkirályuk, Bakambu, és lőtt kettőt. A meccs gólját viszont a csere Carlos Bacca szerezte.

Nem véletlenül rázta a csuklóját az ünneplésnél, ilyen pengés gólt a mai futballban már csak elvétve látni. A lényeg a labdaátvétel, a kapunak háttal, egyérintéssel úgy veszi át a labdát, hogy a védő elszáll, ezzel együtt nem hogy befordul, de még tökéletes lövőhelyzetbe is kerül. Mindezt ballal, utána jobbal rúgta be. Valójában a védőt úgy elküldte, hogy még egy kávé is belefért volna, mielőtt becsavarja. Zseniális.

Az első érintések nagymestere Ruud van Nistelrooy volt, ő tudta talán a legjobban úgy átvenni a labdát, hogy azt egy érintés után lehetett is lőni. Főleg a sérülése után, amikor veszített a robbanékonyságából.