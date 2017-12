A volt Real-csatár megint megmutatta: 19 meccs, 9 gól

A Chelsea nyerte a Premier League 15. fordulójának nyitómeccsét, miután 3-1-re legyőzte a Newcastle-t. Bár a Stamford Bridge-en a vendégek szereztek vezetést, a londoniak végig óriási fölényben játszották végig a meccset. Hazard duplázott, és Álvaró Maorata is folytatta a gólgyártást, már kilencnél jár, a legtöbb fejesgól szerzője lett a bajnokságban.

Az első félidőben váratlanul vezetést szerzett a Newcastle, méghozzá egy olyan támadás után, amikor a labda ide-oda pattogott, így a Chelsea-védők sem nagyon tudták merre figyeljenek. A legjobban Dwight Gayle figyelt, aki két hete a Manchester United otthonában is vezetést szerzett, és a Thibaut Courtois-ról kipattant labdát az üres kapuba gurította a 12. percben.

A Chelsea addig is fölényben játszott, de a bekapott gól után óriási nyomást helyezett Rafa Benítez csapatára, aminek nagyon gyorsan meg is lett az eredménye. A 21. percben Eden Hazard egyenlített, majd valamivel több, mint félóra után Álvaro Morata fejelte be a vezető gólt. A spanyol csatár 14. PL-meccsén a kilencedik gólját szerezte.

A második félidőben állandósult a Chelsea fölénye, a Newcastle keményen védekezett és az erejéből csak néhány kontrára futotta, de a londoniak így óriási fölényben futballoztak. Hazardnak több lehetősége is akadt, de nem jött össze neki a gól.

Aztán a 73. percben Viktor Moses hihetetlen gyorsasága, és Matt Ritchie lassú reakcióideje büntetőt hozott a Chelsea-nek. A nigériai tört be a 16-oson belülre és a Newcastle skót középpályása már csak buktatni tudta. Ha már akcióból nem sikerült, csak összejött Hazard második gólja, egy panenkás 11-esből.

Hazard újabb ziccert hagyott ki a gól után, a Newcastle pedig gyakorlatilag a saját félpályájáról is alig tudott kijönni. Nem változott az állás, a Chelsea tükörsimán verte az utolsó hat meccséből az ötödiket elveszítő Newcastle-t

Nyitókép: Alvaro Morata gólja amivel 2-1-es vezetést szerzett a Chelsea (James Baylis - AMA/Getty Images Hungary)