Gólt szerzett, pedig már a kispadon ült

Elő szokott fordulni a jégkorongban, hogy valaki véletlenül saját kapujába juttatja a korongot, de olyan esetre, ami péntek hajnalban Ottawában történt, az NHL idén 100 éves történetében sem sűrűn akadt példa.

Az Ottawa-Dallas meccs 1-0-ra állt az első harmad vége felé, amikor a vendégek legendás mestere, Lindy Ruff valami egészen furcsát húzott, ilyet a meccsek vége felé szoktak tenni: az utolsó három percre lehozta a kapusát.

Ez annyira meglepte az amúgy a 12. NHL-szezonjánál járó, 33 éves Jiri Hudlert, hogy észre sem vette, hogy nincs kapusa. Különben egészen biztosan nem tette volna hátra a korongot. De a történetben a legfurcsább az volt, hogy gólszerzőnek a történet idején már kispadon ülő Chris Kellyt írták be.

A jégkorongban nincs öngól, hanem az utolsónak a koronghoz érő ellenfél játékosának írják be a gólt és pontot. Ez pedig Kelly volt, aki akkor korcsolyázott le a jégről, amikor Hudler megszerezte a korongot és elkezdett körözni vele.

"Nagyon hatékony vagyok - mondta a meccs után Kelly. - Kapura lövés nélkül szereztem egy gólt. Fogalmam sem volt, mi történik. Először azt hittem, valamelyik védőnk hozzáért, és ő fogja kapni a gólt, de aztán rájöttem. Sajnos, a korongot nem kapom meg."

A Dallas amúgy visszajött a meccsbe, egyenlíteni tudott, de Mark Stone a végén eldöntötte a találkozót. Dallasban egyébként játszott egy magyar származású fiatalember, Patrick Nemeth is.

A Washington sorrendben a 11. hazai győzelmét szerezte meg, a New York Ranges négymeccses sikerszériánál tart. Sidney Crosby maradt a 998 pontjánál, de így is nyert a Pittsburgh. A Bostonban győzelemmel mutatkozott be az új edző, Bruce Cassidy.

Washington Capitals-Detroit Red Wings 6-3

New York Rangers-Nashville Predators 4-3

Philadelphia Flyers-New York Islanders 1-3

Columbus Blue Jackets-Vancouver Canucks 0-3

Buffalo Sabres-Anaheim Ducks 2-5

Boston Bruins-San Jose Sharks 6-3

Toronto Maple Leafs-St. Louis Blues 1-2 - hosszabbítás után

Ottawa Senators-Dallas Stars 3-2

Florida Panthers-Los Angeles Kings 3-6

Colorado Avalanche-Pittsburgh Penguins 1-4

Arizona Coyotes-Montreal Canadiens 4-5 - hosszabbítás után