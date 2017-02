Bárdként suhintott a hokiütővel

Nagyon csúnya szabálytalansággal rontotta a Detroit az amúgy sem remek hangulatát. A vasárnapi NHL-meccsen a Minnesota vendégeként kapott ki 6-3-ra a Red Wings, Gustav Nyquist pedig hosszabb eltiltásra számíthat brutális szabálytalansága után.

A videó alapján úgy tűnik, mintha direkt kapna bele a botja tollával az ellenfél, Jared Spurgeon arcába, aki bár nem sérült meg, de a liga fegyelmi bizottsága már berendelte a magáról megfeledkezett svéd hokist.

Alternate angle of Nyquist/Spurgeon. How do you spear a guy in the face and not get tossed from the game? pic.twitter.com/6j1i662vOn