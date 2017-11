Az arcba kapott korong sem tartotta vissza Ovecskint

4-1–re győzte le szombaton a Washington Capitals a Minnesota Wildot, a fővárosiak orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin pedig gólt ugyan most nem lőtt, de megmutatta, hogy kemény fából faragták, ugyanis az arcába kapott korong is csak egy harmadra tartotta vissza a játéktól.

Ovecskint a második játékrész közepe tájékán találta szerencsétlenül fejbe a minnesotai Chris Stewart amikor a félpálya környékén megpróbálta mellette elvinni a korongot. Az orosz rögtön össze is rogyott, nem véletlenül, ugyanis mint kiderült vérzett is a feje, le is ment a pályáról.

Ez sem tartotta azonban vissza, a harmadik játékrészben már megint pályán volt, a Washington pedig meg is nyerte a meccset. A Toronto Maple Leafs is győzött, ezzel közel három év után újra sorozatban hat nyert meccsnél tart a kanadai csapat.

Eredmények