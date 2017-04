A Győr a Buducsnoszttal BL-elődöntőzik

Kedden, Budapesten kisorsolták a női kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourjának az elődöntőjét. A győztes Győri Audi ETO KC mellett, a 2015-ös bajnok Buducsnoszt, a címvédő CSM Bucuresti, valamint a háromszoros Final Four-résztvevő HC Vardar vett részt.

A Győr az elődöntőben a Buducsnosztot kapta, CSM Bucuresti-Vardar meccs lesz még.

A sorsoláson ott volt a négy résztvevő csapat egy-egy kulcsjátékosa, így Görbicz Anita is, aki a Győrt képviselte. Mellett Katarina Bulatovics (Buducsnoszt), Tamara Mavsar (Vardar) és Line Jörgensen (CSM Bucuresti) is megszólalt. Továbbá megjelentek a nemzetközi szövetség vezetői, a magyar szövetség részéről az alelnök Pálinger Katalin is.

A Final Four elődöntőjét május 6-án rendezik a budapesti Papp László Sportarénában. Az első meccset 15:15-kor, a másodikat 17:45-kor rendezik. Másnap - ugyanebben az időpontokban - előbb az elődöntő két vesztes, majd a két győztese lép pályára.

A Győr a negyeddöntőben a francia Metzet búcsúztatta. A címvédő Bukarest pedig a Ferencvárost győzte le kétszer is.