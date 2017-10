A Veszprém öt másodperccel a vége előtt mentette döntetlenre

A Telekom Veszprém 32-32-es döntetlent játszott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, vasárnap. A két csapat most találkozott először azóta, hogy a 2016-os BL-döntőben a lengyelek kilencgólos hátrányt ledolgozva megnyerték a trófeát. A magyar együttesnek négy győzelem után ez volt az első pontvesztése a B csoportban.

A vendégektől a csapatkapitány Nagy László, valamint Jamali Iman, a lengyel bajnoki címvédő Kielce játékosai közül pedig a szlovén Dejan Bombac és a horvát Filip Ivic hiányzott.

A meccs első gólját a harmadik percben a Kielce szerezte, aztán a másodika is, egy üres kapus góllal. Ez is, meg az álmosan kezdő Veszprém is jellemezte a meccs első időszakát. 4-1, majd 6-3 is volt a lengyel csapat javára, de aztán felzárkózott a magyar bajnok.

Bár a félidő közepén 11-7 is volt a hazaiaknak, az első félidő vége előtt nem sokkal sikerült utolérni a Kielcét. A 29. percben vezetett először a Veszprém, de aztán két perc alatt kapott két gólt, így a szünetre a lengyel csapat ment egy gólos előnnyel.

Ment előre a Veszprém, de a lengyelek is nagyon jók voltak, érezhető volt, hogy ennek a párharcnak nagyon szoros lesz a vége. A 41. percben három gól (25-22) volt a különbség, a Kielce valahogy mindig előrébb volt, bármekkora erőfeszítést is tett a magyar csapat.

Fotó: MTI/EPA/Piotr Polak

Bosszantó volt, hogy bármikor érte utol a Veszprém az ellenfelét, a Kielce mindig újítani tudott, és gyakorlatilag végig vezette a meccset. 54 másodperc volt hátra, amikor egy időkérés után Schuch Timuzsin kapott kéklapos kizárást, a hetest a lengyelek Bielicki révén bevágták, de volt még 5 másodperc és Marguc a jobb szélről bevágta a Veszprém egyenlítő gólját. A Kielce még próbálkozott, de a lövésük nem talált kaput.

A veszprémi játékosok nagyon boldogok voltak, egy pontot szereztek a lengyelek otthonában, ezzel öt forduló után is veretlen maradt a Veszprém, 9 pontjával vezeti a B csoportot a nyolc pontos Paris SG és hat pontos Flensburg előtt, a Kielce maradt az 5. helyen. A Telekom Veszprém legközelebb november 4-én az Aalborgot fogadja majd.

Férfi BL, 5. forduló, B csoport:

Vive Kielce (lengyel)-Telekom Veszprém 32-32 (16-15)

A Veszprém gólszerzői: Tönnesen 6, Ilic, Blagotinsek 5-5, Lékai 4, Marguc, Gajic 3-3, Manaszkov, Nilsson 2-2, Accambray, Ugalde 1-1