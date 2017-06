Észbontó összeomlás LeBronéktól, egy meccsre a történelmi söprés

A döntő eddigi legjobb meccsét játszotta egymás ellen a Cleveland Cavaliers és a Golden State Warriors a harmadik találkozón, amin előzetesen a legtöbben azt várták, hogy LeBron Jamesék hazai pályán visszajönnek a párharcba, és 1-2-re javítják az állást.

Sokáig úgy is nézett ki, hogy ez összejöhet, LeBron és Kyrie Irving (de főleg LeBron) is a legjobbját nyújtotta, de ez is kevés volt a Warriors szupercsapata ellen. Hiába zárt LeBron 39 ponttal, 11 lepattanóval és 9 assziszttal, Irving pedig 38 ponttal, Kevin Duranték sokkal jobban bírták a végét.

De tényleg sokkal: 3:09-cel a lefújás előtt a Cleveland 113-107-re vezetett J.R. Smith triplájával, innentől viszont totális összeomlás jött a hazaiaktól. A Warriors 11-0-s sorozattal fejezete be a meccset, a Cavs az utolsó 3 percben egy pontot sem dobott.

Itt, a hajrában jött ki legjobban, hogy mennyivel erősebb lett a Warriors azzal, hogy megszerezték Kevin Durantet – James és Irving talán a tavalyi Warriors-maggal elbírt volna, Durant viszont már nagyon sok kettejüknek, mástól pedig a harmadik meccsen sem kaptak komoly segítséget a csapatukból.

Ezzel szemben a Warriors nagy hármasa (Durant 31, Stephen Curry 26, Klay Thompson pedig 30 pontot dobott) most is remekül ment, Draymond Green fontos lepattanókat és asszisztokat hozott, Andre Iguodala pedig a meccs kulcsmomentumát szállította a LeBron elleni labdaszerzésével.

Nem csoda, hogy Curry arról beszélt a meccs után, eddig ez volt a legnagyobb győzelme, amit megélt az elmúlt három évben, amikor folyamatosan döntőbe jutottak.

Egy lépésre a történelem

A Warriors ezzel 15-0-s mérleggel áll a rájátszásban, egy meccsre vannak attól, hogy első NBA-csapatként vereség nélkül tudják le a playoffot. Ez nagyobb szó lenne, mint amikor tavaly megdöntötték Michael Jordanék 72-10-es alapszakasz-rekordját, már csak azért is, mert tavaly azt nem követte bajnoki cím, idén viszont, ha nyernek a következő meccsen, övék a bajnokság.

A meccs egyébként tökéletesen felidézte azokat az időket, ami miatt 2010-ben LeBron James elment Clevelandből Miamiba: a világ legjobb játékosa hiába tett meg mindent, körülötte a csapat nincs azon a szinten, hogy felvegye a versenyt az ellenféllel, jelen esetben azzal a Warriorsszal, ami felér egy All-Star-csapattal.

NBA-döntő, harmadik meccs

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 113-118

A Warriors 3-0-ra vezeti a párharcot, amely az egyik csapat negyedik győzelméig tart.