Negyvennyolc év után újra Eb-meccset nyert a kosárlabda-válogatott, Magyarország-Csehország 85-73

A magyar válogatott megnyerte harmadik csoportmeccsét a kosárlabda-Európa-bajnokságon. Ivkovics Sztojan csapata 82-73-ra győzte le Csehországot. Magyarország legutoljára 1969-ben tudott Eb-meccset nyerni.

A magyar válogatott új arcát mutatta a csehek ellen, már az első másodperctől érzékelhető volt a jóval nagyobb sebesség és akarat az előző két csoportmeccshez képest. A korábban Hanga által is kritizált lassúságnak nyoma sem volt, gyorsan kosárra törtek és a passzokkal sem vártak.

Vojvoda dobta az első kosarat, aztán Hanga percei következtek, uralta a pályát, remekül védekezett, passzolt és dobott is, 7-0-ra elhúzott a magyar válogatott, közel három perc telt el, mire először betaláltak a csehek. Nem nagyon tudták felvenni a ritmust velünk, 11 pontos különbség is volt a két csapat között. Az első negyedben Perl, Allen és Vojvoda is betalált, kezdetben pedig a centerjátékban is erősek voltunk. A negyed második felében ez vált a gyenge pontunkká, Auda többször tudott könnyű kosarat szerezni. A negyed végére kicsit görcsösebbé és tördeltebbé vált a játék, nem jött be a sok elzárásos taktika, de nem volt nagy baj, 23-16-tal Magyarország nyerte az első negyedet.

A második negyedben is lendületben maradt Ivkovics csapata, nem adott esélyt a felzárkózásra a cseheknek. Hanga nagyon elkapta a fonalat, egymás után dobta a hárompontosakat, a félidőnél már 16 pontnál járt. Legtöbbször kívülről támadtuk a gyűrűt, sikeresen megtaláltuk a szabadon lévő játékosokat. A másik kulcsember, Vojvoda is magasabb szinten játszott, jól szolgálta ki a társait, fontos labdákat szerzett, majd a végén ő is egy triplával zárt. A cseheknél több játékos között oszlottak meg a pontok, de ami a legfontosabb, az NBA-s Satoranszkyt egész jól levettük a pályáról, nem sok lehetőséghez jutott, az utolsó kosár az övé volt a félidő előtt, de 44-33-ra vezettek Hangáék.

A harmadik negyedben is centerben volt sebezhetőbb a válogatott, a csehek sokat dolgoztatták a magas embereiket, de ezzel sem tudtak igazán feljebb zárkózni. Hét pontnál közelebb sosem voltak. Mindig volt egy jó egyéni megoldás, ha Hanga nem talált szabad társat, akkor simán beleállt a dobásokba, nem is nagyon tudott hibázni, nyolc pontot szerzett ebben a negyedben is, két fontos triplát is bevágott. Vojvoda is megduplázta pontjait. A cseheknél Palyza célzott remekül, tíz pontig jutott a negyedben, aminek a végén 66-58-as magyar vezetés volt.

A negyedik negyed elején a csehek hat pontra zárkóztak fel Satoransky két büntetője és Hruban kosara után, de a kulcsembereit pihentető válogatott nem bizonytalanodott el. Perl szerzett fontos pontokat, majd Ferencz is jókor szerelte Audát. A csehek a negyed közepén erőszakosabb kosárlabdát játszottak, de a nagy tempóban ők is sokat rontottak, nem volt meg bennük az erő a fordításhoz. A magyar csapat pedig továbbra is koncentrált maradt, sok labdát tudott szerezni, és a dinamikája is megmaradt, és a sok fault után a büntetőkből is jöttek a pontot. Az utolsó két percbe nem maradt más esélyük a cseheknek, csak az egészpályás letámadás. Ivkovics időt is kért, a csapata pedig nem kapkodott, ha nála volt a labda. Vojvoda kosara 56 másodpercnél pedig el is döntötte a meccset. Allen azért még bedobott egy büntetőt, Hanga pedig egy hármast, mi mást.

A válogatottnak még két mérkőzése van, kedden 19.30-tól Romániával, csütörtökön Spanyolországgal játszik. Ha az egyiket megnyeri, akkor a legjobb 16 közé jut.