A magyar-cseh kosárlabda Eb-meccs percről percre

A magyar válogatott augusztus elején Mariborban játszott felkészülési meccset Csehországgal, csúnyán ki is kapott. 85-51-re nyertek a csehek. Ivkovics kapitány a mai meccs előtt is elmondta, akkor ők nem adtak bele mindent, csak megnézték az ellenfelet. Ahogy a tavaly az Eb-selejtezőknél, most is csak a tétmeccsek számítanak neki. Azt mondta, minket nem tudnak meglepni már a csehek, mi viszont képesek lehetünk rá.