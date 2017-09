Kolozsváron kért bocsánatot Hangától a Spurs

Bocsánatot kért Hanga Ádámtól a San Antonio Spurs, mert rosszul kommunikáltak vele, amikor a szerződtetéséről tárgyaltak. Erről Hanga menedzsere, Lóránt András beszélt az MTI-nek, ő árulta el azt is, hogy a Spurs képviselője Kolozsváron, az Európa-bajnokság alatt kereste meg Hangát. A Spurs képviselője sajnálta, hogy nem jött össze az üzlet.

A végül a Barcelonához aláíró Hanga a röviddel az átigazolása után osztotta meg csalódottságát, amiért a Spurs nem tartotta be korábbi ígéretét, és mégsem szerződtették idénre, ezt az ügyet zárták le most Kolozsváron.

Lóránt beszélt a magyar bajnokság helyzetéről is: "Ezt a felfokozott hangulatot most meg kell lovagolnunk, és európai mintára építkezni, majd fokozatosan beépíteni a fiatalokat a válogatottba. Az emberek újra felfigyeltek a magyar kosárlabdára, így most a kluboknak, a szövetségnek, a szakmának és nekünk, ügynököknek is még többet kell dolgoznunk."

"Nem motiválni, hanem inspirálni kell a kosarasokat, a hajóépítők is másként dolgoznak, ha megmutatják nekik az óceánt is, hogy azon akarunk átkelni. Amikor Ádámmal leszerződtem kilenc évvel ezelőtt, akkor az aláírás után megfordítottam a lapot, és megkértem, írja fel a hátuljára, hogy mi a célja a következő 5-10 évre. Ő ház vagy autó helyett azt írta rá: én akarok lenni Európa legjobb játékosa" - tette hozzá.

A 48 év után Eb-meccset nyerő, majd a csoportkörből továbbjutó magyar válogatott vasárnap 14.15-től játszik Szerbiával a nyolcaddöntőben.