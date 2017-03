Közelebb vagyunk a Citroënhez, mint vártam!

„Ha valaki ránéz a monzai kollektív WTCC-teszt eredményeire, azt láthatja, hogy a szerdai nap végén, amikor már mi is új gumikat használtunk, még mindig majdnem egy másodperces lemaradásban voltunk a mezőnyt uraló Rob Huff-fal és a Citroënjével szemben. Ennek hatására

a nemzetközi közvélemény most már egyértelműen őt tartja a világbajnoki cím első számú esélyesének.

Én viszont, csakúgy, mint az eddigi összes idei tesztünkről, Monzából is pozitív hangulatban, mosolygósan autóztam haza, és egy kicsit még örülök is annak, hogy valamennyire elterelődött a figyelem rólunk.

Az első, keddi napon egyből kihagytuk a délelőtti etapot, mert az egyik Hondán elromlott egy filléres alkatrész. Bármennyire is nem komoly meghibásodásról volt szó, biztonsági kockázatot jelentett, így inkább átnéztük a másik két autónkat is, nehogy baj legyen.

Nem estem kétségbe amiatt, hogy a boxban kellett vesztegelnünk, miközben a többi csapat rótta a köröket, mert egy kétnapos tesztbe bele van kalkulálva a kényszerű leállás, és tudtam, hogy három autóval lesz időnk befejezni a tervezett munkát. Így is történt.

Úgy volt három autónk, hogy Micsigami és én már a 2017-es versenygépünk üzembe helyezésén, bejáratásán dolgoztunk kedd délután, Tiago Monteiro pedig a tesztautót vezette. A félnapos kihagyás ellenére már az első nap végére eljutottunk arra a pontra, amit eredetileg csak szerdára terveztünk, azaz üzembiztos állapotba helyeztük az idei versenyautóinkat.

Az igazán izgalmas dolgok csak ezután következtek, ugyanis rengeteg új fejlesztést kaptunk az autóhoz. A korábbi teszteken egy januári fejlesztési stádiumban járó Hondát vezettünk Monteiróval, és most ehhez körülbelül annyi új elem érkezett, mint amennyi ezen a korábbi változaton volt a 2016-os verzióhoz képest. Ez nekem is pozitív meglepetés volt, nem számítottam arra, hogy még mindig ilyen sok újdonság van a mérnökeink tarsolyában.

A monzai teszt legfőbb célja az volt, hogy összemérjük az egyes fejlesztéseket egymással. Ezért a három autónk közül egy a 2016-os változat, egy a motorikus fejlesztésekkel ellátott változat, egy pedig a karosszéria-fejlesztésekkel ellátott változat volt.

Tehát Monzában egyetlen kört sem tettünk meg olyan autóval, amelyiken az összes új fegyverünket bevetettük volna.

Most az volt a leghasznosabb, hogy az egyes területeket külön-külön tudtuk összehasonlítani azonos körülmények között kinyert adatok alapján. Ebben a helyzetben nem egyszerű megsaccolni azt, hogy pontosan hol is vagyunk a Monzában referenciának számító Huff-féle Citroënhez képest. Azért persze engem is foglalkoztat a kérdés, úgyhogy van tippem rá.

Természetesen nem tudjuk biztosan, hogy Huff milyen tesztprogramot futott, de ismerünk bizonyos adatokat, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy a legjobb eredményei időmérőt szimuláló gyors körökön születtek. Ha pedig mi összerakjuk egy autóra, amink van, akkor az a kb. egy másodperces hátrányunk jó eséllyel 1–3 tized közé csökkenhet. Mindez egy olyan pályán, amely a karakterisztikájából adódóan az egyik legkevésbé kedvező a Honda számára.

Előzetesen nem gondoltam volna, hogy Monzában ilyen biztató eredményeket érhetünk el a Citroënnel való összevetésben. Közelebb vagyunk, mint vártam! Úgyhogy továbbra is kettőzött erővel, pozitívan készülök az előttünk álló szezonra, ráadásul a jövő heti hungaroringi teszten a tervek szerint újra én vezetem a fejlesztésekkel ellátott Hondát, Micsigami pedig a tavalyi változattal köröz majd a további összehasonlítások érdekében.

Az igazi erőviszonyokra persze majd csak az áprilisi marokkói szezonnyitón derül fény, de a Monzában látottak alapján bőven van okunk a bizakodásra!