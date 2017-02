Űrhajókat akarnak jövőre az F1-utódba

Az eddigi összes Forma-E-kocsit is gyártó francia cég, a Spark Racing Technologies (SRT) nyerte meg a 2018-19-es Forma-E-szezon kocsijainak gyártási, és egyben tervezési jogát, jelentette be az SRT vasárnap. A hír mellé egyből ki is adtak pár képet arról a kasztniról, amit megálmodtak az elektromos versenysorozat ötödik idényére.

A tervezett modell, az SRT-05 elég merész: a kocsi legeleje, illetve maga a váz oldalnézetből eléggé hasonlít a mostani autókra, a franciák viszont már félig fedett pilótafülkével terveznének a 2018 őszén induló idényre. A pilóták fejének védelme a Forma-1-ben is kiemelt napirendi pont, az F1 egyelőre még a fejvédő keret felé hajlik, de ők sem vetették el a részben plexivel fedett pilótafülke alkalmazását még. Sőt, az SRT megoldása egészen hasonlít a Red Bull által tervezetthez.

A 2018-tól versenybe szálló Forma-E-kocsik egyébként teljesen új generációsak lesznek majd, ez lesz az első szezon, amiben már nem alkalmaznak a futamok közepén kocsicserét, hanem megduplázott kapacitású akkumulátorokkal vágnak majd neki a versenyeknek. Az akkumulátorok plusz súlya miatt rekordkönnyű kasztnira lesz majd szükség, az SRT a Dallarával együtt egy speciális összetételű, alig 40 kilós vázat tervezett meg.

Könnyen lehet persze, hogy a végleges 2018-19-es dizájn eltér majd az SRT mostani terveitől, a végső kinézetbe ugyanis az FIA is beleszól majd.

Az ötödik szezonra tervezett kocsikról a harmadik szezon harmadik, Buenos Aires-i futama előtt közölnek majd további részleteket a csapatokkal.

2018-19-re többek között már a Mercedes is beszállna a sorozatba, ahogy a BMW is hasonlót tervez a sorozatban már jelenlevő Renault, illetve a fejlesztőként besegítő Audi, Jaguar és Citroen mellett.